¡Ú¥«¥×¥ê¥Á¥ç¡¼¥¶Ê¡ÂÞ¡ÛÀÇ¹þ4,000±ß¤Ç¿©»ö·ô5,000±ßÊ¬¤È¥Ð¥Ã¥°¡¢¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡¢¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¡ÂÞ¡Ú12·î26ÆüÈ¯Çä¡Û
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥óŽ¥¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¡Ö¥«¥×¥ê¥Á¥ç¡¼¥¶¡×¤Ï¡¢¡Ö¥«¥×¥ê¤ÎÊ¡ÂÞ¡×¤ò2025Ç¯12·î26Æü(¶â)¤«¤é¹ñÆâÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ4,000±ß¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
Ê¡ÂÞ¤Ë¤Ï¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê½À¤é¤«ÁÇºà¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥¢¥Ð¥Ã¥°¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¿©¸å¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥Î¥ó¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ö¥Õ¥§¥ê¡¼¥Á¥§¡×¡¢¥«¥×¥ê¥Á¥ç¡¼¥¶ ¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°(280ml)¡¢¤µ¤é¤Ë5,000±ßÊ¬¤Î¿©»ö·ô¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¡£¿©»ö·ô¤À¤±¤Ç¤âÈÎÇä³Û¤è¤ê1,000±ßÊ¬¤ªÆÀ¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿©»ö·ô¤ÏÊ£¿ôËç¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤â²ÄÇ½¤À¡£Í¸ú´ü¸Â¤Ï2026Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¡£
¡Ö¥«¥×¥ê¤ÎÊ¡ÂÞ¡×¡Ò¡Ö¥«¥×¥ê¤ÎÊ¡ÂÞ¡×¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Ó
¢¡¥«¥×¥ê¥Á¥ç¡¼¥¶ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥¢¥Ð¥Ã¥°
¥«¥×¥ê¥Á¥ç¡¼¥¶ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥¢¥Ð¥Ã¥°
¢¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ö¥Õ¥§¥ê¡¼¥Á¥§¡×
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ö¥Õ¥§¥ê¡¼¥Á¥§¡×
¢¡¥«¥×¥ê¥Á¥ç¡¼¥¶ ¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°(280ml)
¥«¥×¥ê¥Á¥ç¡¼¥¶ ¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°(280ml)
¢¡¤ª¿©»ö·ô5,000±ßÊ¬(1,000±ß¡ß5Ëç)
¤ª¿©»ö·ô5,000±ßÊ¬(1,000±ß¡ß5Ëç)¡Ò¿©»ö·ô¤ÎÃí°Õ»ö¹à¡Ó
Ž¥Í¸ú´ü¸Â¤Ï2026Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç
Ž¥»ÙÊ§¶â³Û¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ²ÄÇ½(¤ªÄà¤ê¤Ï½Ð¤Ê¤¤)
Ž¥Ê£¿ôËç¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½
Ž¥¹ØÆþÆü¤ÎÍâÆü°Ê¹ß¤«¤é»ÈÍÑ²ÄÇ½
Ž¥³ô¼çÍ¥ÂÔ¡¢Â¾¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤ÏÉÔ²Ä