Stray Kids・フィリックス、人気トーク番組に出演決定！「自分が夢見る芸能人の姿」とMCも絶賛

tvNのトーク番組『ユ・クイズON THE BLOCK』では、クリスマス特集が組まれる。

【写真】フィリックス、純白スーツで見せた麗しさ

本日（12月24日）、韓国で放送される『ユ・クイズON THE BLOCK』第324回には、グローバルアイコンとして愛されているボーイズグループStray Kidsのフィリックスと、お寺の合コンを総括した僧侶の道輪、23年の判事として仕事を終え、法廷ドラマを書いているムン・ユソク作家、そして料理するウェブ漫画家のキム・プンが出演する。

世界が熱狂するアイコンのフィリックスが、クリスマスプレゼントのように番組を訪ねる。「自分が夢見る芸能人の姿」として、司会のユ・ジェソクを感嘆させ続けた圧倒的な登場とともに、多彩な話を聞くことができる。

（写真＝tvN）左からユ・ジェソク、フィリックス

「ビルボード200」8連続1位という大記録の裏話から、所属事務所JYPエンターテインメントのJ.Y.Parkに純金の記念牌を贈られた話、「2025 MAMA AWARDS」で大賞を受賞して誕生した泣き顔のミームまで、公開される。

さらに、オーストラリアで過ごした少年時代と韓国語の名前「イ・ヨンボク」にまつわる事情、「私のように後悔するな」という母の応援のなか、K-POPスターになる夢を叶えるまでのたゆまぬ努力も感動を加える予定だ。

また、彼が明かした第4世代K-POPアイドルの特徴、ラグジュアリーブランドの会長からクルーズディナーの招待を受けた経験、ボランティア活動を通じて感じた寄付の意味など、なかなか聞けない人間フィリックスの話をすべて知ることができる。

なお、フィリックスが出演する『ユ・クイズON THE BLOCK』は本日20時45分に韓国で放送予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇フィリックス プロフィール

2000年9月15日生まれ。本名はイ・ヨンボク（オーストラリア名はフィリックス・リー）。オーストラリアで生まれ、2017年に単身渡韓した。Mnetのオーディション番組『Stray Kids』に出演し、2018年3月にStray Kidsのメンバーとしてデビュー。グループ内ではラッパー及びリードダンサーを担当しており、ベビーフェイスからは想像できないほどの超低音ボイスが魅力。