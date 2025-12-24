Ç¯²ì¾õ¤Ï°Õ³°¤È¥·¥ó¥×¥ë¡ª¡©¸¤ÍÜÌÚÆ²µÇ°´Û¡¡¡ÖÌÚÆ²¤Î¤³¤È¤Û¤®¡×¡¡2026Ç¯1·î5Æü¤«¤é¡¡²¬»³»Ô
²¬»³¸©½Ð¿È¤Î¸µÁíÍýÂç¿Ã¡¡¸¤ÍÜµ£¡¡Äó¶¡¡§¸¤ÍÜÌÚÆ²µÇ°´Û
¡¡¸¤ÍÜÌÚÆ²µÇ°´Û¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶èÀîÆþ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î5Æü¤«¤é¡¢²¬»³¸©½Ð¿È¤Î¸µÁíÍýÂç¿Ã¡¦¸¤ÍÜµ£¤æ¤«¤ê¤Î〝¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤ÉÊ¡¹¡É¤ò½¸¤á¤¿ÆÃÊÌ´ë²èÅ¸¡ÖÌÚÆ²¤Î¤³¤È¤Û¤®¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¸¤ÍÜ¤¬¡Ö¼÷¡×¤È¤·¤¿¤¿¤á¤¿½ñ(67¡ß67cm)¤Ï½é¸ø³«¤Ç¤¹¡£½ñ¤òÂ£¤Ã¤¿¿Í¤Î°äÂ²¤«¤é¡¢2023Ç¯¤Ë´óÂ£¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¸¤ÍÜ¤¬ÃÎ¿Í¤Ë½Ð¤·¤¿8Ëç¤ÎÇ¯²ì¾õ¤Ï¡Ö¶à²ì¿·Ç¯¡¡¸¤ÍÜµ£¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤«¤ì¤¿Èó¾ï¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£É®¤Þ¤á¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¸¤ÍÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯²ì¾õ¤Ë¤Ï〝³è»ú¡É¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢〝»þ¸õ¤Î°§»¢¡É¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÇ°´Û¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÁÛÁü¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢¸¤ÍÜ¤¬¡¢Â¹¤äÃÎ¿Í¤é¤Ë°¸¤Æ¤¿½Ë¤¤¤Î½ñ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£µÇ°´Û¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ã£É®¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¸¤ÍÜ¤Ë¤Ï´øÝÝ¤Î°ÍÍê¤¬»¦Åþ¤·¡¢¡Ö´øÝÝ¤ªÃÇ¤ê¡×¤Î¥Ï¥¬¥¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃÊÌ´ë²èÅ¸¡ÖÌÚÆ²¤Î¤³¤È¤Û¤®¡×¤Ï¡¢2026Ç¯2·î15Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£