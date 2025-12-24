レクサスRZをフルモデルチェンジ

レクサスは12月24日、DセグメントのEVクロスオーバー『レクサスRZ』を改良して発売した。

改良新型RZは、2022年にレクサス初のEV専用モデルとして登場した初期モデルからバッテリーEVシステムを全面刷新、モーターの高出力化や航続距離の伸長、充電所要時間の短縮を実現した。



改良新型レクサスRZを12月24日に発売。 レクサス

また。四輪駆動システム『ダイレクト4』の特性やサスペンション設定を見直すとともにレクサスが取り組む『味磨き』の知見を取り入れてボディ剛性を強化、さらにはロードノイズや風切音低減させたことで、レクサスらしい走りの味を深化させた。

さらには、『RZ 550e Fスポーツ』グレードではレクサス初の採用となる『ステアリングバイワイヤシステム』と、シフト操作時の高揚感を高めるサウンド演出と8速ギアのシミュレーションにより、走りの楽しさをもたらす『インタラクティブマニュアルドライブ』を設定する。

また、『Fスポーツ』にはロック to ロックが200度というステアバイワイヤ専用の異形タイプのステアリングホイールを採用している点も目新しい。

グレード展開は、FWDの『RZ 350eバージョンL』、AWDの『RZ 500eバージョンL』、そしてAWDの高性能グレード『RZ 550e Fスポーツ』 の3モデルで構成される。

改良新型レクサスRZの価格は、790万円（RZ 350eバージョンL）から950万円（RZ 550e Fスポーツ）となる。

BEVシステムを全面刷新

改良新型RZではBEVシステムを全面的に刷新、基本性能を徹底的に追求した。

モーターの高出力化（227ps）とインバーターの高効率化により進化した『eアクスル』を前後輪に搭載することで、システム最高出力339.9ps（RZ 500e）と動力性能を向上させるとともに、AWDモデルで最大629km、FWDモデルで最大733kmと航続距離を伸長した。



改良新型レクサスRZを12月24日に発売。 レクサス

リチウムイオンバッテリーを採用する駆動用バッテリーは、大容量化とバッテリーパック構造の最適化、充電器の性能向上および制御の改良により充電性能を向上（チャデモ規格で最大150kWに対応）。

特に低温環境下においては、あらかじめ電池温度を最適な状態に調整する『電池プレコンディショニング機能』の採用により、急速充電では最大30分以上の充電所要時間の短縮を実現した。

AWDモデルに搭載されている、電動化技術を活用した四輪駆動制御システム『ダイレクト4』。今回のマイナーチェンジではこの特性を見直し、走りのコンセプトである『ザ・ナチュラル（The Natural）』を磨き上げた。

具体的には、前後の駆動力を60：40から0：100の間でリアルタイムに最適化させる『ダイレクト4』の制御を、VDIM（車両運動統合制御システム）と連携することで、路面状況や運転状況に応じた最適なトラクションを発揮するというもの。

さらにサスペンションのセッティングの変更もあわせて、コーナリング性能や加速性能がさらに強化され、ドライバーに自然で直感的な運転体験『レクサス・ドライビング・シグネチャー』を提供する。

ステアバイワイヤを採用のFスポーツ

改良新型レクサスRZのパフォーマンスモデルとして設定される『RZ 550e Fスポーツ』は、前後にeアクスルを搭載、システム最高出力407ps、0-100km/h加速4.4秒を誇る。また、足まわりのセッティングも専用チューニングとなる。

『RZ 550e Fスポーツ』の最大のトピックとしては、レクサス初の『ステアリングバイワイヤ』導入が挙げられる。



改良新型レクサスRZを12月24日に発売。 レクサス

このシステムは従来のタイヤとステアリングが機械的に結合する仕組みとは異なり、電気信号によってタイヤの動きを制御するもので、ドライバーが感じる路面からの振動を効果的に抑制すると同時に、必要な情報のみを伝える。

また、ドライバーとクルマが一体となった走りを実現するために、航空機の操縦桿のような形状の『ステアバイワイヤシステム専用ステアリングホイール』を採用。

このステアリングは中立位置から左右約200度の範囲でステアリング操作が可能となり、従来のように大きく回転させる必要がないという特性を持つ。

また、車速に応じてステアリングギア比が可変することで、低速時の取り回し向上だけではなく、ワインディングでの俊敏性や高速走行時における高い安定性をも実現している。

上下部分にリングのない『ヨーク型』とも呼ばれる形状は、ドライバーの視線を自然と前方へ誘い、BEVの爽快な走りに集中できるコックピットを実現するとともに、足元スペースの確保による優れた乗降性をももたらしている。

また、パドルシフトによりマニュアルトランスミッションを操作するような感覚で駆動力を操作できる機能『インタラクティブマニュアルドライブ』もレクサス初採用のデバイスとなる。

このシステムは、8速の仮想有段ギアを持ち、アクセル開度と車速に応じて算出した仮想パワーソーストルクに、選択した仮想ギア段のギア比を乗じて駆動力をアウトプットするというもの。

さらに、エンジンが搭載されているかのようなサウンド演出にもこだわったほか、『シフトガイドメーター』の採用により、ドライバーは最適なシフトタイミングを把握、クルマの性能を引き出した一体感あるドライビングを体験できるという。

Fスポーツ独自のディテール

エクステリアには『フロントロアバンパーモール』、『ブレーキダクト』、『リアスポイラー』、『リアバンパーロア』、『20インチエアロホイールカバー』といった機能に根ざしたアイテムを採用、優れた空力性能と操縦安定性、そして電費性能の向上を図っている。

ボディカラーにはモノトーン5色とバイトーン4色を設定。スポーティな走りを表現した新色『ニュートリノグレー』は、ブラック仕上げのFスポーツ専用アイテムとのコントラストにより『タフ＆スポーティ』を表現した。



改良新型レクサスRZを12月24日に発売。 レクサス

インテリアにはFスポーツ専用の『ブラック＆ダークグレー』を設定。BEVならではの内なる力強さとスポーティな走りをイメージし、ブルーのステッチが組み合わされる。

オーナメントパネルの『マイクロジオメトリックパターンフィルム』をはじめ、表皮一体発泡工法を用いたフロントシート、『Fスポーツ』ロゴ入りのフロントスカッフプレートやステアリングホイール、アルミペダルなどにより、スポーティなドライビング体験を演出する。

LEPでEVライフをサポート

2023年にRZの導入とともにスタートした『レクサス・エレクトリファイド・プログラム（LEP）』により、レクサスBEV車のオーナーは様々なサービスやサポートを受けることができる。

その一環として充電インフラの整備が挙げられるが、全国190店舗のレクサス販売店への150kW以上の急速充電器の設置が進められている。



改良新型レクサスRZを12月24日に発売。 レクサス

また、『東京ミッドタウン日比谷』、『軽井沢コモングラウンズ』、『大名古屋ビルヂング』、『JRセントラルタワーズ』、『グラングリーン大阪』、『ONE FUKUOKA BLDG.』に続き、7か所目となる『レクサス充電ステーション』が2025年度内に『キャナルシティ博多』の隣接スペースに開設される。

このレクサス充電ステーションは最大60日前から事前予約が可能で、近隣の商業施設と連携して、食事やショッピングなどを満喫できるように、多彩な特典を用意している。

さらに2026年3月には、軽井沢駅北口に開業予定の『T-SITE』にもレクサス充電ステーションの開設を予定しており、今後も都市部を中心とした展開を予定している。