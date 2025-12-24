【空力と走りを強化】レクサスRZの特別仕様車『600e Fスポーツ・パフォーマンス』を3月発売
空力と走りを磨いた特別仕様車
レクサスは、12月24日にマイナーチェンジを受け発売したバッテリーEV専用モデル『RZ』に、特別仕様車『RZ 600e Fスポーツ・パフォーマンス』を設定、2026年3月2日に発売する。
レクサス初のBEVとして2023年3月に登場したRZは、レクサスらしい感性に訴えかける走りとデザインを電動化技術によって体現、BEVブランドへの変革の起点となるモデルである。
レクサスRZ 600e Fスポーツ・パフォーマンス レクサス
今回導入された『RZ 600e Fスポーツ・パフォーマンス』は、2024年1月に100台限定で導入された『RZ 450e Fスポーツ・パフォーマンス』に続くパフォーマンスモデルで、エアレースパイロットの室屋義秀選手、レーシングドライバーの佐々木雅弘選手とともに空力と走りの性能を磨き上げた特別仕様車となる。
ボディカラーにはマットクリア塗装を施した『特別仕様車ブラック＆HAKUGIN II（白銀II）』と、RZ 550e Fスポーツで設定された『ブラック＆ニュートリノグレー』の全2色展開となる。
価格は、ブラック＆ニュートリノグレーが1216万5000円、ブラック＆HAKUGIN IIが1244万円となる。
RZ 600e Fスポーツ・パフォーマンスの特徴
特別仕様車『RZ 600e Fスポーツ・パフォーマンス』は、BEVシステムを刷新した『RZ 550e Fスポーツ』をベースに、Fスポーツ・パフォーマンスの強みである空力パーツによる強力なダウンフォースがもたらす操縦安定性とモーター出力をさらに磨き上げ、スポーティかつ先進的なドライビング体験を追求した。
具体的には、ベースモデル比で20mm下げられた車高により空気抵抗を低減したほか、電池の出力限界などを見直し、システム全体の最高出力を407psから425.3psへと向上、伸びやかで気持ちの良い加速を実現した。
レクサスRZ 600e Fスポーツ・パフォーマンス レクサス
加えて走行性能を活かすべく『20インチ大型ブレーキローター』を採用して制動力を強化、スポーツ走行に適したブレーキフィーリングによって意のままに操る楽しさを提供する。
そして、ベースモデル同様に、次世代の操縦感覚を象徴したヨーク形状の『ステアバイワイヤ用ステアリングホイール』と走る楽しさを具現化した『インタラクティブマニュアルドライブ』を採用。街中からワインディングロードまで、あらゆるシーンでさらに気持ちの良い走りと操る喜びが体感できる。
主な特別装備
＜エクステリア＞
・21インチアルミホイール（ENKEI製マットブラック塗装）
・フロント対向6ポットアルミモノブロックブルーキャリパー（LEXUSロゴ）
・大型アーチモール
・カーボンフードバルジ
・カーボンスポイラー（フロントロア、フロントサイド、リアロア）
・カーボンヘッドライトベゼル
・カーボンルーフ
・カーボンウイング（ルーフ、リア）
・カーボンターニングベイン（フロント、リア）
・ドア下モール
・エクステリアカラー：ブラック＆HAKUGIN II
ブラック＆ニュートリノグレー（オプション）
＜インテリア＞
・ブラック＋ブルーステッチ（運転席ポジションメモリー/運転席・助手席ベンチレーション機能付）Fスポーツ・パフォーマンス・ウルトラスエード・スポーツシート
・ブラック＋ブルーアクセント ダイヤル式シフト
・ブルーアクセント インストルメントパネル
・ブラックベゼル フロントカップホルダー
・ドアトリム（ウルトラスエード）
レクサスRZ 600e Fスポーツ・パフォーマンス レクサス
レクサスRZ 600e Fスポーツ・パフォーマンスのスペック
全長：4860mm
全幅：1965mm
全高：1615mm
ホイールベース：2850mm
車両重量：2140kg
タイヤサイズ（前）：225/40R21
タイヤサイズ（後）：295/35R21
航続距離：525km
電費：159Wh/km
総電力：76.96kWh
急速充電規格：CHAdeMO
フロントモーター
最高出力：227ps
最大トルク：27.3kg-m
リアモーター
最高出力：227ps
最大トルク：27.3kg-m
システム最高出力：425.3ps
0-100km/h加速：4.4秒
レクサスRZ 600e Fスポーツ・パフォーマンス レクサス