ふぉ〜ゆ〜、Hulu初冠番組が始動 宮城を駆け抜ける“ガチンコ”48時間ミッション旅へ
4人組アイドルグループ・ふぉ〜ゆ〜の冠番組となる、オリジナル旅バラエティー『ふぉ〜ゆ〜電鉄 〜全国ローカル線の旅〜』が、動画配信サービス「Hulu」で、2026年1月9日より独占配信されることが決定した。笑いあり、波乱あり、時にはだまし合いも飛び出す、予測不能の“ガチンコ”ミッション旅が描かれる。
【写真】それぞれのキャラでキメ顔するふぉ〜ゆ〜
ふぉ〜ゆ〜は、福田悠太、辰巳雄大、越岡裕貴、松崎祐介の4人からなるグループ。メンバー全員が1986年生まれの同い年だ。それぞれ芸歴20年以上のキャリアを持ち、舞台やドラマ、バラエティー、ラジオなど幅広い分野で活躍してきた。グループとしては、2026年に結成15周年の節目を控える。
ダンスに定評がある一方で、M-1グランプリへの出場やコントへの挑戦など、アイドルの枠にとらわれない“型破り”な活動でも知られている彼らが、Huluでは初となる冠番組で新た一歩を刻む。
番組の舞台となるのは、宮城県を走るJR仙石線。「あおば通駅」から「石巻駅」までを結ぶ路線で、松島の海岸線や萬画家・石ノ森章太郎ゆかりの地など、豊かな自然と歴史を併せ持つエリアだ。東日本大震災からの復旧を経て、今も地域の人々に愛され続けているローカル線を舞台に、メンバーたちは2人1組の2チームに分かれ、地域の人々と触れ合いながら48時間のミッションレースに挑む。
「移動はすべてルーレットの出目次第」「スマホでの情報検索は一切禁止」という旅のルールのもと、自らの足と、聞き込みだけを頼りに、降り立った駅での“地域密着ミッション”を攻略し、ゴールを目指す。
今回は【福田＆松崎チーム】と【辰巳＆越岡チーム】でガチンコ対決。スマホに頼れない状況で、「同じ事務所の人気アイドルが描いた絵を探せ」「人気No1の回転すし店を探せ」といった、直感とコミュニケーション能力が試される、予測不能で過酷なミッションが彼らを待ち構える。制限時間は48時間。先に終点の石巻駅に到着したチームには、宮城県民に30年以上愛され続けている人気情報番組『OH！バンデス』（ミヤギテレビ）への出演権が与えられる。
1泊2日の旅の中では、4人が同じ宿に泊まり、これまでの歩みや今後のグループの目標について語り合う場面も。過酷なミッションの合間に垣間見える、素顔や絆も見どころとなっている。
■メンバーのコメント
――ロケを終えて率直な感想をお聞かせください。
松崎：楽しかったね！ただ、今日はとにかく風が強くて……寒かった！（笑）
辰巳：でも、この『ふぉ〜ゆ〜電鉄』というバラエティ、めちゃくちゃオモロだよね。
越岡：確かに、やってみて可能性を感じた！
辰巳：駅に降り立つたびに、普段は出会えないような人たちや場所に触れ合えるんだよね。自分たちのことを直接宣伝できるっていうのも、この番組ならではの良さだと思う。
福田：そうだね。地域の人と触れ合えるってことは、それだけ「ふぉ〜ゆ〜」のことを知ってもらえるチャンスだから。
――対決の一方で、夜は一晩一緒に過ごされましたが、いかがでしたか？
松崎：あの時間は本当に良かったよね。晩ご飯を食べた後に4人でお風呂に行ったんですけど、お風呂に浸かりながらグループの今後のこととか、いろいろ語り合えました。……そんな貴重な機会をいただき、本当にありがとうございました。
辰巳：いいやつだな！育ちがいいな（笑）でも確かに、露天風呂で結構熱く語り合ったし、食事会でもすごく深い話をしたよね。そこは視聴者の皆さんにも見ていただけると思います。
福田・越岡・松崎：（深く頷きながら）そうだね〜したね〜
辰巳：僕たちにとっても、皆さんとぜひ共有したい時間になりました。
福田：でも、自分達で完成した映像見たら、恥ずかしいかもしれないね。マジな話しすぎちゃって（笑）
越岡：少しお酒の力なんかも借りてね。普段話せないことも話せたんじゃないかなと思います。
――最後に番組を楽しみにしていらっしゃる皆さんに、メッセージをお願いします。
4人：みんな〜！ふぉ〜ゆ〜だよ！
辰巳：僕ら仙台から石巻へ向かう宮城の旅の中で、本当にたくさんの素敵な方々と出会い、いろんな駅に降り立ってミッションに挑んできました。まだお互いのチームがどんなミッションをやってきたのか知らないんですよ。だから僕ら自身も配信が楽しみなんですけど、見てくれる皆さんはもっと楽しめるはずです！
福田：それでは最後に、いつもの挨拶で締めたいと思います。……また会いましょう！せ〜の！
4人：サンキューサンキューです！見てね〜！
