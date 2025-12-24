ÅÏî´½í¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¡È°ì¿ÍÎ¹·ó»Å»ö¡É¤Ø ÈË²Ú³¹¤ÇÊÆ¹ñ´ú¤Ê¤É¤È¤Î¼«»£¤ê¤ò¸ø³«
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÅÏî´½í¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È°ì¿ÍÎ¹·ó»Å»ö¡É¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÆ¹ñ¹ñ´ú¤È¤È¤â¤Ë¡ÄÈË²Ú³¹¤Ç¤Î¼«»£¤ê¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÅÏî´½í
¡¡ÅÏî´¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡×¡Ö¥³¡¼¥È¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¡ÖNEWYORK¡×¡Ö°ì¿ÍÎ¹¡×·ó¡Ö»Å»ö¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥¡¡¼¥³¡½¥È¤òÃå¤ÆÈË²Ú³¹¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¼«¿È¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¡£¾Ð´é¤ÇÀÖ¤¤¾ÈÌÀ¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÆ¹ñ¹ñ´ú¤È¤È¤â¤Ë¡ÄÈË²Ú³¹¤Ç¤Î¼«»£¤ê¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÅÏî´½í
¡¡ÅÏî´¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡×¡Ö¥³¡¼¥È¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¡ÖNEWYORK¡×¡Ö°ì¿ÍÎ¹¡×·ó¡Ö»Å»ö¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥¡¡¼¥³¡½¥È¤òÃå¤ÆÈË²Ú³¹¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¼«¿È¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¡£¾Ð´é¤ÇÀÖ¤¤¾ÈÌÀ¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£