東京都稲城市にある調剤薬局「上原薬局」の店頭が今、大きな注目を集めています。商品棚にずらりと並ぶのは、キャラクターばんそうこう。ポケットモンスターやサンリオの人気キャラなど、その数、約100種類。



【写真】「ラインナップすご！」「近所にほしい」目移りしそうな商品棚（アップで見る）

経営者の松川さんが12月中旬、店内の様子をX（@cotsubu19）に投稿すると、表示回数は327万回を超え「ラインナップすご！」「こんなにあるの？」「専門店かと思った」「大人でもワクワクする」「行ってみたい」「近所にほしい」などの声が続々と寄せられています。松川さんに話を聞きました。



子ども向けのはずが…大人の反応も上々

同薬局は1987年創業。松川さんは2020年から事業を継承し、親子連れのリピート率を上げようと、翌年からキャラクター柄のばんそうこうを増やし始めました。



「近隣のドラッグストアの品ぞろえをチェックしたところ、キャラクターばんそうこうは1、2種類しかありませんでした。せっかくならたくさんの種類を置いてみたら面白いのでは。当薬局の特徴にもなるのではと考えました」（松川さん）



5種類からスタートし、現在では約100種類に。子どもだけでなく、大人たちの反応も上々だといいます。



「たまたま当薬局を利用した方が複数購入して喜んでいただける機会も多く、昨今の推しキャラブームもあり、成人向けの取り組みとしてもニーズがあることがわかりました」（松川さん）



今年の売り上げベスト1位は？

今年、最も売れた商品は「キミとアイドルプリキュア」。2位は「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」、3位は「ウルトラヒーローズ」と続きます。



「体感ではサンリオやポケットモンスターが売れている印象でしたが、サンリオやポケットモンスターは種類が多く分散しており、合算すると上位ランカーといった感じでした」（松川さん）



実はつい先日、20種類ほど追加発注をしたという松川さん。来年にはさらに多くの柄が並ぶことになりそうです。



「キャラクターばんそうこうの品ぞろえは日本一を目指したいと思ってずっとやっております。薬局にいらっしゃった方にばんそうこうの品ぞろえで驚きや笑顔を提供できればうれしいです。今後ますますオンラインでのビジネスが拡大し、実店舗に足を運ぶ機会は減ってくると考えておりますので、薬局へお越しいただくひとつのきっかけになればと思って取り組んでいきます」（松川さん）



（まいどなニュース・金井 かおる）