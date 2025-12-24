¥«¥Ë¤ÎÂ¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤ë¡Ö¤«¤Ë¥¯¥ì¡¼¥ó¡×¡¡¤ª¤â¤Á¤ã¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë»Ñ¤ÎÎ¢Â¦¡¡Âç·¿¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬Æþ¤ì¤Ê¤¤¸½¾ì¤ÎÀÚ¤ê»¥¡ÚÀ½Â¤¥á¡¼¥«¡¼¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Û
¥«¥Ë¤Î¤è¤¦¤ÊºÙ¤¤Â¡Ê¥¢¥¦¥È¥ê¥¬¡Ë¤Ç¾®¤µ¤á¤ÎÆ¹ÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ë»Ñ¤¬¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¡Ö¤«¤Ë¥¯¥ì¡¼¥ó¡×¤Ï¡¢Âç·¿¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬Æþ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¶¹¤¤¾ì½ê¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¾®·¿¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£SFºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤·¤½¤¦¤Ê¶áÌ¤ÍèÅª¤Ê·Á¾õ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¤Ç¡¢¥È¥ß¥«¤ä¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ê¤É¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥ï¥Ã¥È¡¦¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥È¥à¤Î°äÀ×½¤Éü¹©»ö¤Ç¤â³èÌö
¤½¤ó¤Ê¡Ö¤«¤Ë¥¯¥ì¡¼¥ó¡×¤ÎÆÃÄ§¤È¼ÂºÝ¤ÎÍÑÅÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³«È¯À½Â¤µÚ¤ÓÈÎÇä»ö¶È¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁ°ÅÄÀ½ºî½ê¤ÎÈÎÇäÂ¥¿Ê²Ý¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥ï¥Ã¥È¡¦¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥È¥à¤Î°äÀ×½¤Éü¹©»ö¤Ç»ÈÍÑ
¨¡¤«¤Ë¥¯¥ì¡¼¥ó¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ì¡¼¥ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥¢¥¦¥È¥ê¥¬¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥¯¥ì¡¼¥ó¤Ç¡¢¥«¥Ë¤ÎÂ¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥¦¥È¥ê¥¬¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Çµ¡ÂÎ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ê³¤³°¤Ç¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥¯¥ì¡¼¥ó¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ë
Áö¹Ô»þ¤Ï¡¢ºÇ¾®¥â¥Ç¥ë¤Ç60Ñ¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç·ÚÎÌ¤Ê¤¿¤á¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤«¤éÈÂÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÆÃÀ¤Ë¤è¤ê¡¢µ¯Éú¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢ºÇÂçÌó8t¤Þ¤ÇÄß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µ¡ÂÎ¤¬¾®¤µ¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Ê¬²ò¤Ç¤¤ëÊ¬³ä»ÅÍÍ¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é±¿ÈÂ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¸Â¤é¤ì¤¿¶¹¤¤¸½¾ì¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¤Ê¤¼³«È¯¤µ¤ì¡¢¤¤¤Äº¢È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¤â¤È¤â¤È¡¢Âç¤¤Ê½Åµ¡¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ÊèÃÏ¤Ç¤ÎÊèÀÐÀßÃÖ¤Î¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶¹¤¤¼ÖÉý¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÊèÃÏ¤Ë¿ÊÆþ¤·¡¢Â¿Êý¸þ¤Ë¥¢¥¦¥È¥ê¥¬¤òÄ¥¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤ÇÊèÀÐ¤òÄß¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ë¥¯¥ì¡¼¥ó¤Î½éÂå¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï1988Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºßÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥Ö¡Ê¥¯¥ì¡¼¥ó¤ÎËÜÂÎ¤«¤é¼Ð¤áÁ°Êý¤ËÆÍ¤½Ð¤¿ÏÓ¡¿¥¢¡¼¥à¤ÎÉôÊ¬¤Î¤³¤È¡Ë¤¬ÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Çº¹¹þºî¶È¤ä¿øÉÕºî¶È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤ä¡¢´°Á´ÅÅÆ°¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÅÍÍ¤ÇÇÓ¥¬¥¹¥¼¥í¡¦ÄãÁû²»¤Î¤â¤Î¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë¤è¤ê°ÂÁ´ÀÇ½¤¬¸þ¾å¤·¤¿¡ÖMC305C-5¡×¡ÖMC405C-5¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢5·î¤Ë¤ÏÂçÍÆÎÌ¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖMC305CWMB-5¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ä¶ÊÑ²½¤äÍÍ¡¹¤Ê¸½¾ì¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤äÀ½ÉÊ¤Î²þÎÉ¤ËÆü¡¹ÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾ì¤äÍÑÅÓ¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¶¹¤¯ÉÔ°ÂÄê¤ÊÄÌÏ©¤¬Â¿¤¤ÊèÀÐ·úÎ©¤Î¸½¾ì¤ä»³³ÙÅÚÌÚ¡¢¹âÁØ¥Ó¥ë¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¥¦¥©¡¼¥ë¿øÉÕ¤±¹©»ö¡¢Èþ½ÑÉÊ¤ä¥¬¥é¥¹¤Î¿øÉÕ¤±¤Ê¤É¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Êµ¡ÂÎ¤ÈËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÀ¸¤«¤·¡¢Âç¤¤Ê¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬Æþ¤ì¤Ê¤¤»³´ÖÉô¡¦¶¹½ê¡¦²°Æâ¤Ç¤Îºî¶È¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦°ä»º¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥ï¥Ã¥È¡¦¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥È¥à¤Î°äÀ×½¤Éü¹©»ö¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤º¤¢¤é¤æ¤ë¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦Ä¹ß· Ë§»Ò¡Ë