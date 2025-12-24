ドジャースが公式Xで死闘を振り返る名場面集を投稿

日本のファンに“クリスマスプレゼント”だ。ドジャースは23日（日本時間24日）に公式X（旧ツイッター）で動画を更新した。2025年の戦いぶりを振り返る8分38秒の映像で、デーブ・ロバーツ監督からもファンへ感謝のメッセージが届けられている。

ドジャースは2年連続でワールドシリーズを制し、最高の形でシーズンを締め括った。プレーオフは激闘の連続だっただけに喜びも倍増。球団は振り返る映像を投稿し、ファンと感動を分かち合った。



ロバーツ監督の「ドジャースファミリーの皆様。デーブ・ロバーツです。休暇では今年あったことをよく振り返ったりします。2025年は沢山の思い出がありました」というナレーションで動画はスタート。2025年のポストシーズンを中心に構成され、レッズとのワイルドカードシリーズ、フィリーズとの地区シリーズ、ブルワーズとの優勝決定シリーズ、そしてブルージェイズとのワールドシリーズの名場面が散りばめられている。

もちろん、大谷翔平投手の投打二刀流、無双した山本由伸投手の気迫、救世主となった佐々木朗希の投球映像も、当時の熱い実況とともに紹介されている。最後にロバーツ監督は「ドジャースを代表して、皆様のサポートに感謝を申し上げます。そしてよい休暇をお過ごしください。皆様なしでは連覇をこれほど喜ぶことはできませんでした。また来年お会いしましょう」とメッセージを送っている。

年末に届いた感動にファンも歓喜。X（旧ツイッター）には「人々を1つにして、世界中に元気を与えましたね」「ブルーの皆、ありがとう」「来年は更に厳しくなるけど、私たちなら何でも成し遂げられる」「忘れられないシーズンにしてくれたドジャースにありがとうと伝えたい」「8分間の栄光」「涙なしでは見られない」といったコメントが並んだ。（Full-Count編集部）