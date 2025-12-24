¡ØPEANUT¡Ù¡ß¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¨¥é¡×¤¬¥³¥é¥Ü¡ª¡¡MLB¥Á¡¼¥à¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¨¥é¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ØPEANUT¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¡¡¡ØPEANUT¡Ù¡ß¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¨¥é¡×¥³¥é¥Ü°ìÍ÷
¢£MLB½êÂ°¤Î3¥Á¡¼¥à¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢MLB¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡Ë½êÂ°¤Î3¥Á¡¼¥à¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤Ã¤¿¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤ä¡¢¥°¥í¡¼¥Ö¤ä¥¥ã¥Ã¥×¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÁ´9¼ïÎà¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡¡¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¨¥é¡×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡ØPEANUT¡Ù¤È²¿ÅÙ¤â¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢MLB¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£¡ØPEANUT¡Ù¤ÎºîÉÊÆâ¤Ç¤â¡¢Ìîµå¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÏÂ¿¤¯ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ØPEANUT¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤ÈÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î¤É¤Á¤é¤âÃíÌÜ¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¡¡¡ØPEANUT¡Ù¡ß¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¨¥é¡×¥³¥é¥Ü°ìÍ÷
¢£MLB½êÂ°¤Î3¥Á¡¼¥à¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢MLB¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡Ë½êÂ°¤Î3¥Á¡¼¥à¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¨¥é¡×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡ØPEANUT¡Ù¤È²¿ÅÙ¤â¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢MLB¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£¡ØPEANUT¡Ù¤ÎºîÉÊÆâ¤Ç¤â¡¢Ìîµå¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÏÂ¿¤¯ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ØPEANUT¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤ÈÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î¤É¤Á¤é¤âÃíÌÜ¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£