¡Ö·ÑÂ³¤Ë¤³¤½Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡×J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬Áª¼ê²ñ¡¢9Ç¯ÌÜ¤ÎÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¡Ösmile¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤Î»Ò¤éË¬Ìä
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬Áª¼ê²ñ¤ÎÅòß·À»¿Í²ñÄ¹¡Ê32¡Ë¤È¡¢ËÌÅçÍ´ÆóÉû²ñÄ¹¡Ê25¡Ë¤¬16Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¶å½£Âç³ØÉÂ±¡¤ÈÆ±»ÔÎ©¤³¤É¤âÉÂ±¡¤òË¬¤ì¡¢Æ®ÉÂÃæ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡Áª¼ê²ñ¤¬¼è¤êÁÈ¤àÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¡Ösmile¡Ê¥¹¥Þ¥¤¥ë¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¡£Áª¼ê²ñ¤ÎÁª¼ê¤¬³¨ÉÕ¤±¤ò¤·¤¿¡ÖÇîÂ¿¿Í·Á¡¡Ê¡¤Î¿À¡×¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¼ý±×¤«¤é¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÎÂ£Äè¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î¼ÁÌä¥¿¥¤¥à¤Ê¤É¤Ç¸òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡Åòß·Áª¼ê²ñÄ¹¤Ï¡ÖÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¤´²ÈÂ²¤Î³§¤µ¤Þ¤È¸òÎ®¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£·üÌ¿¤ËÉÂµ¤¤È¸þ¤¹ç¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æü¡¹Èà¤é¤ò»Ù¤¨¤ë¤´²ÈÂ²¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¿´¤Ë¤â¡¢¾¯¤·¤Ç¤â°Â¤é¤®¤È¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ösmile¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï2017Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¶å½£ËÌÉô¹ë±«¤ÎÈïºÒ¼Ô¤È¤Î¸òÎ®¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Áª¼ê²ñ¤¬´ë²èÎ©°Æ¤·¤¿¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¼ý±×¤ò´ð¤Ë¡¢ÈïºÒÃÏ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤äÉÂµ¤¤ÈÆ®¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ê¤É¤Ë¡Ö¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶å½£°ì±ß¤Ë¤ª¤±¤ëLP¥¬¥¹¡¦ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¦ÅÅµ¤Åù¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Á´ÈÌ¤Î¶¡µë¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¥¨¥³¥¢¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î26Æü¤Î¥Û¡¼¥à¾ÅÆîÀï¤Ë¤Ï¡¢¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿¦¶ÈÂÎ¸³¤Ê¤É¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡Ö¥Á¥ã¥ì¥¥Ã¥º¡×¤È¡¢¿Æ¸µ¤ÇÊë¤é¤»¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë²ÈÄí¤òÁý¤ä¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Î¤¿Æ¤äÎ¤»Ò¤ò°ìÂÎÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖÊ¡²¬»ÔÎ¤¿Æ»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¡¡¥Ö¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥ë¡×¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¾·ÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡Åòß·Áª¼ê²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤¿³èÆ°¤Ï¡Ø·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡Ù¤Ë¤³¤½Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¡£»Ù±ç¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡Öº£¸å¤â¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬Áª¼ê²ñ¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡Ø¾Ð´é¡Ù¤È¡ØÍ¦µ¤¡Ù¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ÎÂçÀÚ¤Ê³èÆ°¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥×¥íÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÆâ¤Ç¤Î³èÌö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ç¤Î¹×¸¥¤âÀÀ¤Ã¤¿¡£