ÊÆGDP¡¢7¡Á9·î´ü¤Ï4.3¡óÁý¡¡2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹âÀ®Ä¹¡¡ÉÙÍµÁØ¤Î¾ÃÈñ³èÈ¯
¡ÊCNN¡ËÊÆ¾¦Ì³¾Ê¤¬23Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯7¡Á9·î´ü¤Î¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë¤ÏÇ¯Î¨´¹»»¤ÇÁ°´üÈæ4.3%Áý¤À¤Ã¤¿¡£4¡Á6·î´ü¤Î3.8%Áý¤ò¾å²ó¤ê¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¤¤À®Ä¹Î¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
7¡Á9·î´ü¤ÎGDP¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ï¡¢¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤¬Á°´ü¤Î2.5%Áý¤«¤é3.5%Áý¤Ø¤È²ÃÂ®¤·¤¿¤³¤È¤È¡¢Í¢½Ð¤¬Á°´ü¤Î1.8%¸º¤«¤é8.8%Áý¤Ø¤È²óÉü¤·¤¿¤³¤È¤À¡£
Ï¢Ë®À¯ÉÜ¤Î»Ù½Ð¤âÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏËÉ±ÒÈñ¤ÎÂçÉý¤ÊÁý²Ã¤È¡¢À¯ÉÜ»Ù½Ðºï¸º¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ëÏ¢Ë®¿¦°÷¤ÎÁá´üÂà¿¦À©ÅÙ¤Ë¤è¤ë»Ù½ÐÁý¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï23Æü¡¢º£²ó¤ÎGDP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢7¡Á9·î´ü¤ËÂçÉý¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¼«¿È¤Î¹ÈÏ¤Ê´ØÀÇÀ¯ºö¤ÎÀ®²Ì¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ï¢Ë®ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Ç·¸ÁèÃæ¤ÎÁÊ¾Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î´ØÀÇ¤¬Ìµ¸ú¤È¤Ê¤ê¡¢Í¢Æþ¶È¼Ô¤ËÂ¿³Û¤Î´ÔÉÕ¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¡Ö¥È¥¥¥ë¡¼¥¹¡¦¥½¡¼¥·¥ã¥ë¡×¤Ë¡¢¡Öº£¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÊÆ¹ñ¤Î·ÐºÑ»ØÉ¸¤Ï´ØÀÇ¤Î¤ª¤«¤²¤À¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£·ÐºÑ¾õ¶·¤ÏÊ£»¨
GDP¤Ï·ÐºÑÁ´ÂÎ¤òÐíâ×¡Ê¤Õ¤«¤ó¡Ë¤¹¤ë»ØÉ¸¤À¡£¤½¤Î»ëÅÀ¤Ç¤Ï¡¢·ÐºÑ¤Ï·øÄ´¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ºÙ¤«¤¯¸«¤Æ¤¤¤¯¤ÈÉ¬¤º¤·¤â³Ú´ÑÅª¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
ÉÙÍµÁØ¤ÎÊÆ¹ñ¿Í¤¬¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤Î¿¤Ó¤ÎÂçÉôÊ¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Äã½êÆÀÁØ¤äÃæ´ÖÁØ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¡¢¤è¤ê¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Ï¤³¤Î¸½¾Ý¤ò¡ÖK»ú·Á·ÐºÑ¡×¤È¸Æ¤Ö¡£
GDPÈ¯É½¤«¤é2»þ´ÖÂ¤é¤º¸å¡¢Ì±´ÖÄ´ºº²ñ¼Ò¥³¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ü¡¼¥É¤¬È¯É½¤·¤¿12·î¤Î¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¤Ï89.1¤È¡¢Á°·îÈæ3.8¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã²¼¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´¤Æ¤Î½êÆÀÁØ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤¬¸ÛÍÑ¾ðÀª¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼º¶ÈÎ¨¤ÏºÇ¶á¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤ËÃ£¤·¤¿¡£»Å»ö¤¬¡Ö½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄã¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£