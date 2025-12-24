Àµ·î¹±Îã¤Î¡Ö¿·½Õ½é±Ë¤®¡×¡¢ÍèÇ¯¤Ç£±£°£°²óÌÜ¡ÄÀï»þÃæ¤ä¥³¥í¥Ê²Ò¤âÅÓÀÚ¤ì¤ºËèÇ¯£±£°£°¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã
¡¡ÏÂ²Î»³¸©ÅÄÊÕ»Ô¤ÎÀð¥öÉÍ¤ÇÀµ·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¹±Îã¹Ô»ö¡Ö¿·½Õ½é±Ë¤®¡×¤¬ÍèÇ¯¡¢£±£°£°²óÌÜ³«ºÅ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡ÀïÁè¤ä¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤âÃæ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ËèÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¶áÇ¯¤Ï»Ò¤É¤â¤«¤é¤ªÇ¯´ó¤ê¤Þ¤Ç£±£°£°¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡¢ÅÄÊÕ¤ÎÀµ·î¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤é¤Ï¡ÖÅÁÅý¤ÎÀáÌÜ¤òÂçÀª¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤È»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄÅÅÄ·¼À¸¡Ë
¡¡½é±Ë¤®¤Ï¡¢¿·Ç¯¤ÎÌµÉÂÂ©ºÒ¤Ê¤É¤ò´ê¤Ã¤ÆÅÄÊÕ¿å±Ë¶¨²ñ¤¬ËèÇ¯£±·î£²Æü¤Ë³«ºÅ¡£ÉÍÊÕ¤Ë¤Õ¤ó¤É¤·»Ñ¤ä¤½¤ÎÇ¯¤Î´³»Ù¡Ê¤¨¤È¡Ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À²¾Áõ¤ò¤·¤¿»²²Ã¼Ô¤é¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢°ÂÁ´µ§´ê¤Î¤¢¤È¡¢°ìÀÆ¤ËÎä¤¿¤¤³¤¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¿å¤ò¤«¤±¹ç¤Ã¤¿¤ê±Ë¤¤¤À¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¶¨²ñ¤ÎÁ°¿È¤ÎÅÄÊÕÍ·±Ë¶¨²ñ¤¬£±£¹£²£·Ç¯¤Ë»Ï¤á¤¿¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿·Ð°Þ¤Ï»ñÎÁ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤áÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î°å»Õ¡¦ÌÜÎÉÊËºØ¡Ê£±£¸£²£¶¡Á£¹£µÇ¯¡Ë¤¬·ò¹¯Áý¿ÊË¡¤È¤·¤Æ³¤¿åÍá¤ÎÉáµÚ¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤ÎÀâ¤¬¤¢¤ê¡¢Àï»þÃæ¤âÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åö½é¤Ï¶¨²ñ¤Î²ñ°÷¤é¤À¤±¤Î¹Ô»ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤·¤«°ìÈÌ¤«¤é¤â»²²Ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤À¤Ã¤¿£²£°£²£±¡¢£²£²Ç¯¤Ë¤ÏÃæ»ß¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¤ä¾ÃÆÇ¤Ê¤É¤Î´¶À÷ÂÐºö¤ò¤È¤Ã¤Æ¼Â»Ü¡££²£´Ç¯¤Ï¸µÆü¤ËÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»Ô¤È¶¨µÄ¤·¤Æ»²²Ã¼Ô¤é¤Ë¼þÊÕ¤ÎÈòÆñ·ÐÏ©¤ò¼þÃÎ¤·¤¿¾å¤Ç³«¤¤¤¿¡£
¡¡£±£°£°²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÍèÇ¯¤Ï£±·î£²Æü¸áÁ°£±£°»þ¤«¤é³«ºÅÍ½Äê¡£»²²Ã¼Ô¤ËÆÚ½Á¤ò¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢µÇ°¤ÎÌß¤Þ¤¤â¹Ô¤¦¡£
¡¡Æ±¶¨²ñ¤ÎÉÍÌî¹ÊåÉû²ñÄ¹¤Ï¡ÖÀè¿Í¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¿ÅÁÅý¤ò²¿¤È¤«ÅÓÀÚ¤ì¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¿Æ»Ò£³Âå¤ä¿ô½½Ç¯Ï¢Â³¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤¯¤é¤¤ÃÏ°è¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹Ô»ö¡£Ëö±Ê¤¯·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏÅÄÊÕ¿å±Ë¶¨²ñ¤Î»öÌ³¶É¡Ê£°£¹£°¡¦£³£²£·£±¡¦£³£±£°£³¡Ë¡£