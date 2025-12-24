¤º¤óÈÓÈø¡¡¾®³ØÀ¸»þÂå¤«¤é·ÝÉ÷ÊÑ¤ï¤é¤º¡Ö¡È¤Ú¤Ã¤³¤ê¡É¤È¤«¡È¤Ñ¤Ã¤¯¤ê¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡É¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤º¤ó¡×ÈÓÈøÏÂ¼ù¡Ê57¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎBS¥Æ¥ìÅì¡ÖÏÂÅÄÌÀÆü¹á¤È¤æ¤ëÂð°û¤ß¡×¡Ê²ÐÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¸¶ÂÎ¸³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÏÂÅÄÌÀÆü¹á¤¬¾¯Ç¯»þÂå¤ÎÈÓÈø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·ÝÉ÷¤Ïº£¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÈÓÈø¤Ï¡Ö¡È¤Ú¤Ã¤³¤ê¡É¤È¤«¡È¤Ñ¤Ã¤¯¤ê¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡É¤È¤«µ¼²»¤Ï¾®³Ø¹»¤Î»þ¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃçÎÉ¤¤Í§Ã£¤È¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾¯Ç¯»þÂå¤ÎÂÎ¸³¤¬·Ý¿Í¤òÌÜ»Ø¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÍ§Ã£¤¿¤Á¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢´ª°ã¤¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤¤¤±¤ë¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¡¢´ª°ã¤¤¤«¤éÆþ¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¿Í¤¬MC¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿ÈÓÈø¡£¤½¤Î¡Ö´ª°ã¤¤¡×¤ò¤Ê¤¯¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¿Íµ¤·Ý¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡£¡Ö¥¥ã¥¤¡Á¥ó¤È¤Û¤ÜÆ±´ü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Å·Ìî¡Ê¤Ò¤í¤æ¤¡Ë¤È¤«¤¢¤¢¤¤¤¦Å·ºÍÅªMC¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤ä¤Ä¤¬MC¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢É¬»à¤Ç¡Ä¡£È¾Ç¯¸å¤Ë¡È¤Ú¤Ã¤³¤ê45ÅÙ¡É¤È¤«¡È¤Ñ¤Ã¤¯¤ê¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡É¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®³ØÀ¸»þÂå¤«¤é·ÝÉ÷¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤ò¤¤¤Þ¤À¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ë¡£10ºÐ¡¢¾®³Ø¹»3¡¢4Ç¯¡£47Ç¯Á°¤Ë½¦¤Ã¤¿ÀÐ¤Ã¤³¤í¤ò¤Þ¤À»È¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö10ºÐ¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤Ï¤º¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤¿¡£