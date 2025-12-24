お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が23日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（60）とともに生出演。TBS系「サンデージャポン」の年末特番「年末ジャポン」（30日午後4時半）で静岡県伊東市長だった田久保真紀氏と収録で共演したことを明かした。

太田は「こないだ年末ジャポンで、おっちょこちょいだから田久保市長が出来たんだよ。来ちゃったんだよ、バカだからさ」と切り出した。

そして「いろいろ話したんだけど、田久保さんに清水ミチコって知ってる？って。『はい、知ってます』って言うから。清水ミチコがYouTubeであんたのことを、ものすごくバカにしたYouTubeやってるから絶対見た方がいいよ。訴えた方がいいよって」と状況を説明。田久保氏からは「分かりました」との返事があったといい「これかどうなるか楽しみだな！」と声のトーンを上げた。さらに太田は田久保氏が「見てます見てますって言ってたよ」と明かした。

清水は自身のYouTubeで「卒業写真 替え歌 ユーミソ」と題した2分の動画を公開。田久保氏を松任谷由実の「卒業写真」の替え歌でイジっており、現時点で20万回再生をマークしている。