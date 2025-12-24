フジテレビ本社「ガチャピン・ムック ミュージアム」12月末閉館 社屋施設リニューアルで
東京・台場のフジテレビ本社内にある「ガチャピン・ムック ミュージアム」が、12月31日で閉館する。
(左から)ガチャピン、ムック
同館は、1973年に放送を開始したフジテレビの幼児教育番組『ひらけ!ポンキッキ』から生まれた恐竜の子ども・ガチャピンと、雪男の子ども・ムックの歩みを様々な角度から紹介していく初の常設型ミュージアムとして、2020年8月8日(フジテレビの日)にフジテレビ本社5階にオープン。今回、フジテレビ社屋施設のリニューアルに伴い、12月31日18時に閉館することになった。最終入場は17時30分となる。
同館では「2020年8月の開館以来、長きにわたり、たくさんのお客様にガチャピンとムックの世界をお楽しみいただけましたこと、心より感謝申し上げます。最終営業日まで、これまでと変わらず皆様に楽しんでいただけるよう努めてまいります。閉館まで残りわずかな期間となりますが、皆様のご来場を心よりお待ちしております」としている。
