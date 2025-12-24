¥ä¥Þ¥Ï¡¢¸¶ÉÕÆó¼ï¥¯¥é¥¹¤Î¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¥â¥Ç¥ë¡ÖWR125R¡×È¯Çä - ¥Õ¥¡¥ó¥é¥¤¥ÉÀÇ½¤òÄÉµÚ
¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡ÈÎÇä¤Ï2026Ç¯1·î30Æü¡¢Éý¹¤¤Ï©ÌÌ¾õ¶·¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈ÷¤¨¤¿¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¥â¥Ç¥ë¤Î¿·À½ÉÊ¡ÖWR125R ABS¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡ÖWR125R ABS¡×¥Ö¥ë¡¼
¡û¢£¡È¥ä¥Þ¥Ï¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥ï¡¼¥ë¥É¡É¤ØÍ¶¤¦ÆþÌç¥â¥Ç¥ë
Æ±¥â¥Ç¥ë¤Ï"¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤á¤ëÀÄ¤¤ÁêËÀ"¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¡¢¥¿¥¦¥ó¥æ¡¼¥¹¤ä¥ª¥ó¥í¡¼¥É¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¤Î°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÊÞÁõÏ©¤«¤é¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤Ø¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¶î¤±È´¤±³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥¡¥ó¥é¥¤¥ÉÀÇ½¤òÄÉµÚ¤·¤¿¥Ð¥¤¥¯¤À¡£
¡ÖWR125R ABS¡×¥Ö¥é¥Ã¥¯
¼ç¤ÊÆÃÄ§¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
1) Æü¾ï»È¤¤¤«¤é¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÁö¹Ô¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾è¤êÊý¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¿åÎä¡¦SOHC¡¦4¥Ð¥ë¥Ö¡¦VVA(²ÄÊÑ¥Ð¥ë¥Ö)¡¦FI¡¦124cm³¥¨¥ó¥¸¥ó
2) ¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º(250cc¥¯¥é¥¹)Æ±Åù¤Î¥Õ¥í¥ó¥È21¥¤¥ó¥Á¡¦¥ê¥¢18¥¤¥ó¥Á¥Û¥¤¡¼¥ë¤ä¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤Ç¤Î¹â¤¤ÁöÇËÀ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÁ°¸å¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ÎÂ²ó¤ê
3) ¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó
4) ¥ä¥Þ¥Ï¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¤é¤·¤¤ÆÃ¿§¤òÈ÷¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó
5) Ãå¿®ÄÌÃÎ/Ç³Èñ´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡ÖY-Connect¡×¤È¤ÎÏ¢·È
¥ª¥ó¤«¤é¥ª¥Õ¤Þ¤ÇÁ´°è¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¯·Ú²÷¤ÊÁö¤ê¤òÈ¯´ø
¥ª¥ÕÁö¹Ô¤Ë¤âÅ¬¤·¤¿Á°¸å¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó
¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿Á°¸å¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ö¥ì¡¼¥
¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¯°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó
¥ä¥Þ¥Ï¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¤é¤·¤¤ÆÃ¿§¤òÈ÷¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÏ¢·Èµ¡Ç½¤ÈLCD¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥¡¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¥á¡¼¥¿¡¼
¡û¢£´ë²è¤ÎÁÀ¤¤
º£²ó¤Î¡ÖWR125R¡×¤Ï¥¿¥¦¥ó¥æ¡¼¥¹¤ä¥ª¥ó¥í¡¼¥É¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¥é¥¤¥É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ´ë²è³«È¯¤·¤¿¡£
ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤äÍÑÅÓ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¡¢¥ä¥Þ¥Ï¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥ï¡¼¥ë¥É¤Ø¤¤¤¶¤Ê¤¦ÅÐÎµÌç¥â¥Ç¥ë¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ä¥Þ¥Ï¤Î¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏ©ÌÌ¾õ¶·¤Ë±þ¤¨¤ë¥Þ¥ë¥Á¤Ê¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈ÷¤¨¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤ÎÀ¤³¦¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¡¢¼«Á³¤È¤Î°ìÂÎ´¶¡¢¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤È¤Õ¤ì¤¢¤¦³Ú¤·¤ß¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
