¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Çau PAY¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤ÈÃêÁª¤Ç1000Ì¾¤Ë1Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó - 2026Ç¯2·î3Æü¤Þ¤Ç
KDDI¡¢au¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¤Ï12·î31Æü¤«¤é¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ç1,000Ì¾¤Ë1Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
ÃêÁª¤Ç1Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È
´ü´ÖÃæ¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç1²ó500±ß°Ê¾å¤òau PAY(¥³¡¼¥É»ÙÊ§¤¤/¥Í¥Ã¥È»ÙÊ§¤¤)¤Ç·èºÑ¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç1ËüPonta¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬1,000Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë¡£ÃêÁª¤Ë³°¤ì¤¿¾ì¹ç¤â¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯1Ponta¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Ô¸µ¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¸ý¿ô¤¬5ÇÜ¤È¤Ê¤ê¡¢½é¤á¤Æ¤Þ¤¿¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Î·èºÑ¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¸ý¿ô¤¬20ÇÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´ü´ÖÃæ¤Ëpovo2.0¤Ë¿·µ¬ÅÐÏ¿¤·¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤Þ¤¿¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢povo2.0¤Î¥Ç¡¼¥¿¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°10GB(30Æü´Ö)¤¬¤¢¤¿¤ëÃêÁª¤Ë¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï2025Ç¯12·î31Æü¡Á2026Ç¯2·î3Æü¤Þ¤Ç¡£¾ò·ï¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ³ÎÇ§¤ò¡£
ÃêÁª¤Ç1Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È
´ü´ÖÃæ¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç1²ó500±ß°Ê¾å¤òau PAY(¥³¡¼¥É»ÙÊ§¤¤/¥Í¥Ã¥È»ÙÊ§¤¤)¤Ç·èºÑ¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç1ËüPonta¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬1,000Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë¡£ÃêÁª¤Ë³°¤ì¤¿¾ì¹ç¤â¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯1Ponta¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Ô¸µ¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¸ý¿ô¤¬5ÇÜ¤È¤Ê¤ê¡¢½é¤á¤Æ¤Þ¤¿¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Î·èºÑ¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¸ý¿ô¤¬20ÇÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´ü´ÖÃæ¤Ëpovo2.0¤Ë¿·µ¬ÅÐÏ¿¤·¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤Þ¤¿¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢povo2.0¤Î¥Ç¡¼¥¿¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°10GB(30Æü´Ö)¤¬¤¢¤¿¤ëÃêÁª¤Ë¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï2025Ç¯12·î31Æü¡Á2026Ç¯2·î3Æü¤Þ¤Ç¡£¾ò·ï¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ³ÎÇ§¤ò¡£