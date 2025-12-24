アジア株 まちまち 総じて落ち着いた動き アジア株 まちまち 総じて落ち着いた動き

リンクをコピーする みんなの感想は？

アジア株 まちまち やや活気に欠ける



アジア・オセアニア株式市場は総じて落ち着いた動き。明日がクリスマスで休場となっており、動きが抑えられている。朝やや弱かった上海総合はプラス圏回復も小幅な上昇。



東京時間13:28現在

香港ハンセン指数 25818.93（+44.79 +0.17%）

中国上海総合指数 3929.25（+9.27 +0.24%）

台湾加権指数 28347.45（+36.98 +0.13%）

韓国総合株価指数 4117.20（-0.12 0.00%）

豪ＡＳＸ２００指数 8762.70（-33.02 -0.38%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 85595.13（+70.29 +0.08%）

シンガポールST指数 4633.48（-5.49 -0.12%）

クアラルンプール 総合指数 1678.33（+1.69 +0.10%）

NZSX 浮動株50 トータルリターン 13529.06（+11.33 +0.08%）





上海総合は朝からエネルギー関連の売りが目立っていた。石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）は安値から反発、石炭大手中国神華能源が軟調となっている。その他通信の中国電信、 タングステンの厦门钨业などが弱い。通信ネットワークの富士康工業互聯網（フォックスコン）が朝からの堅調さを維持。衛星通信の中国東方紅衛星（チャイナスペースサット）なども強い。



香港ハンセン指数は小幅高、半導体の中芯国際集成電路製造（SMIC）電力事業の電能実業（パワーアセッツ）、アルミニウムの中国宏橋などが強い。家電の海爾智家’（ハイアールスマートホーム）、火鍋の海底撈國際などが軟調。



豪ASXはやや軟調。素材は比較的しっかりも、そのほかは幅広く売りが出ている。医薬品のCSL、医療機器のレスめどなどの売りが目立っている。

外部サイト