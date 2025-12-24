アジア株　まちまち　やや活気に欠ける

アジア・オセアニア株式市場は総じて落ち着いた動き。明日がクリスマスで休場となっており、動きが抑えられている。朝やや弱かった上海総合はプラス圏回復も小幅な上昇。

東京時間13:28現在
香港ハンセン指数　　 25818.93（+44.79　+0.17%）
中国上海総合指数　 3929.25（+9.27　+0.24%）
台湾加権指数　　　　 28347.45（+36.98　+0.13%）
韓国総合株価指数　 4117.20（-0.12　0.00%）
豪ＡＳＸ２００指数　　　 8762.70（-33.02　-0.38%）
インドＳＥＮＳＥＸ３０種　 85595.13（+70.29　+0.08%）
シンガポールST指数　 4633.48（-5.49　-0.12%）
クアラルンプール　総合指数　 1678.33（+1.69　+0.10%）
NZSX　浮動株50　トータルリターン　 13529.06（+11.33　+0.08%）


上海総合は朝からエネルギー関連の売りが目立っていた。石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）は安値から反発、石炭大手中国神華能源が軟調となっている。その他通信の中国電信、 タングステンの厦门钨业などが弱い。通信ネットワークの富士康工業互聯網（フォックスコン）が朝からの堅調さを維持。衛星通信の中国東方紅衛星（チャイナスペースサット）なども強い。

香港ハンセン指数は小幅高、半導体の中芯国際集成電路製造（SMIC）電力事業の電能実業（パワーアセッツ）、アルミニウムの中国宏橋などが強い。家電の海爾智家’（ハイアールスマートホーム）、火鍋の海底撈國際などが軟調。

豪ASXはやや軟調。素材は比較的しっかりも、そのほかは幅広く売りが出ている。医薬品のCSL、医療機器のレスめどなどの売りが目立っている。