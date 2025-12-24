¸÷±ºÌ÷»Ò¡¢¼«¿È¤ò½±¤Ã¤¿¡Ö¾É¾õ¡×¹ðÇò¡Ö¡È¤â¤¦»à¤Ì¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥ª¥¢¥·¥º¤Î¸÷±ºÌ÷»Ò¡Ê54¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê²ÐÍË¸á¸å11»þ59Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹¹Ç¯´ü¤Ë¤è¤ëÉÔÄ´¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¹¹Ç¯´ü¡×¡£¼ç¤Ê¾É¾õ¤È¤·¤Æ¤Î¤Ü¤»¡¢¤Û¤Æ¤ê¡¢Æ°Ø©¡Ê¤É¤¦¤¡Ë¡¢Æ¬ÄË¡¢ÉÔÌ²¡¢¸ª¤³¤ê¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£
¸÷±º¤Ï¡Ö°ìÈÖÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤ÏÆ°Ø©¡Ê¤É¤¦¤¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¤·¤Æ¤Æ¤â¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ëÅÓÃæ¤Ë¤â¥É¥¥É¥¤Ã¤Æ¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¸÷±º¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤Ò¤É¤¤¤È¤¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¿²¤Æ¤¿¤é¥É¥¥É¥¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤µ¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤³¤ì¤¬1ÆüºÇ¹â1Ê¬¤Ë1²ó¤¯¤é¤¤¥É¥¥É¥¤·¤Æ¡¢¡Ø¤â¤¦»à¤Ì¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ãÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ÂÂÎ¸³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¶¦±é¤·¤¿ÄØµ´ÅÛ¤â¡Ö»ä¤âÆ°Ø©¡Ê¤É¤¦¤¡Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤ËÁ°¿¨¤ì¤â¤Ê¤¤¤·¡£ºÂ¤Ã¤Æ¿Í¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤Æ¥É¥¥É¥¤Ã¤Æ¤¹¤ë¤È¡¢ÉÝ¤¤¤«¤é¤³¤Ã¤Á¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥º¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£