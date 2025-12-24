¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é£±Ç¯Ãæ¤¤¤±¤Þ¤¹¤è¡×¿ÀÅÄ°¦²Ö¡¢¼«Âð¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ËÆÈÆÃ¤Ê¾þ¤êÉÕ¤±
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¡Ê45¡Ë¤¬24Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î²á¤´¤·Êý¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ï¤¬²È¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÏËèÇ¯¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤¬¡£11·î¤³¤í¤Ë¾þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ3·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¾þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
MC¤Î¥Ï¥é¥¤¥Á´ä°æÍ¦µ¤¡Ê39¡Ë¤¬¡ÖÄ¹¤¤¤Ê¡Á¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ý¤¯¤Ê¤¤¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¥Ù¡¼¥³¥ó¤È¤«¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¤«¡¢ÌÜ¶Ì¾Æ¤¤È¤«¡¢¥µ¥ë¥µ¥½¡¼¥¹¤È¤«¡×¡£¿©ÉÊ¤ÎÁõ¾þÉÊ¤¬¾þ¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¼«Âð¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Î²èÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö1Ç¯Ãæ¤¤¤±¤Þ¤¹¤è¡¢¤³¤ì¤Ê¤é¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¿åÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¥´¥ê¥¨¤¬¡Ö¤´¼ç¿Í¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥óÆüÂ¼Í¦µª¡Ë¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£