KANA-BOON¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼²ÃÆþ¤òÈ¯É½¡¡¥®¥¿¡¼¤È¥É¥é¥à¤ò·Þ¤¨26Ç¯1·î1Æü¤è¤êºÆ¤Ó4¿Í¤Ë
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉKANA¡ÝBOON¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö2026Ç¯1·î1Æü¤è¤ê¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥è¥³¥¤¥¿¥«¥æ¥(Gt)¡¦´ØÍ¥Íü»Ò(Dr)¤Î²ÃÆþ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿!ÍèÇ¯¤«¤é¤Ï²þ¤á¤Æ4¿ÍÂÎÀ©¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹!¡×¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
KANA¡ÝBOON¤ÏÃ«¸ýËî¡Ê35¡Ë¡¢±óÆ£¾»Ì¦¡Ê35¡Ë¤«¤é¤Ê¤ëÂçºå¡¦ºæ½Ð¿È¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£
23Ç¯12·î¡¢¥É¥é¥à¾®Àôµ®Íµ¤È¥®¥¿¡¼¸Å²ìÈ»ÅÍ¤ÎÃ¦Âà¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¡£¾®Àô¤Ï°ìÉô¤Ç20Âå½÷À¤È¤Î´Ö¤ËÇ¥¿±¡¦ÃæÀä¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Å²ì¤â¤«¤Í¤Æ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÎÁÇ¹ÔÉÔÎÉ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤â¤ËÃ¦Âà¤È»öÌ³½ê¤È¤Î·ÀÌó²ò½ü¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢Æ±¥Ð¥ó¥É¤ÏÇ¯Æâ¤Î³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£