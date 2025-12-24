NONA REEVESが、2026年4月3日にビルボードライブ東京公演を開催する。

（関連：西寺郷太が語る、マイケル・ジャクソンとの出会い「最初に『ヴィクトリー』を買ったのは大きかった」）

2年ぶりの登場となる今回は『Revisit the “POP STATION”』を掲げ、2013年にBillboard Recordsからリリースされた12thアルバム『POP STATION』を主軸としたショーを披露する。

3人のメンバーがプロデュースや楽曲提供、ライブやレコーディングへのサポート参加などでもそれぞれ活躍し始めた00年代を経て、バンドの成熟期に生み出された『POP STATION』は、彼らのポップマエストロとしての地位を確立した重要作だ。長きにわたって愛され続ける名盤の世界を、今のバンドが鮮やかに描き直す特別な公演となる。

なおチケットは、1月19日よりClub BBL会員／法人会員先行が開始。同月26日よりゲストメンバー／一般発売が開始される。

（文＝リアルサウンド編集部）