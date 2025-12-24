ＤＭソリュが続伸、「Ｎｅｘｔ Ｅｄｇｅ Ｔｏｋｙｏ」に採択 ＤＭソリュが続伸、「Ｎｅｘｔ Ｅｄｇｅ Ｔｏｋｙｏ」に採択

ディーエムソリューションズ<6549.T>が続伸している。２３日の取引終了後、高度外国人材紹介事業が、東京都が主導する中堅企業支援プログラム「都内産業の活性化に向けた中堅企業の成長促進支援事業」（通称Ｎｅｘｔ Ｅｄｇｅ Ｔｏｋｙｏ）に採択されたと発表しており、好材料視されている。



「Ｎｅｘｔ Ｅｄｇｅ Ｔｏｋｙｏ」は、東京都内の中堅企業が「非連続的な成長（飛躍的な事業拡大）」を遂げることを目的とした支援事業で、採択企業は事業計画の策定から実行に至るまで、専門家による伴走支援と１億円を上限とする経費支援を受けることができる。ＤＭソリュでは２６年２月からグループ入りするオリジネーターが高度外国人材紹介事業を展開しており、今回の採択により資金的な支援にとどまらず、大手企業・都内学校法人との関係強化やブランド価値の向上と人材獲得などが期待されている。



出所：MINKABU PRESS