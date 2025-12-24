長崎MF瀬畠義成が群馬に完全移籍…今季は育成型期限付き移籍でプレー
ザスパ群馬は24日、V・ファーレン長崎から育成型期限付き移籍で加入していたMF瀬畠義成の完全移籍加入を発表した。
瀬畠はクラブを通じ、「来シーズンもザスパ群馬でプレーさせていただくことになりました!今シーズンは目標と程遠い結果をファン・サポーター、スポンサーの皆様にお見せすることになってしまいました。力不足を感じると共に申し訳ない気持ちしかありません。来シーズンはイレギュラーなシーズンではありますが、地域に愛され、皆様から応援したくなるようなクラブになれるよう全力を尽くします!よろしくお願いいたします。」とコメント。
また、長崎のクラブ公式ウェブサイトを通じ、「この度、ザスパ群馬に完全移籍することになりました。1年半というあっという間の期間でしたが、プロとして初めてのクラブがV・ファーレン長崎で良かったと思っております。本当にありがとうございました!」とコメントしている。
瀬畠はクラブを通じ、「来シーズンもザスパ群馬でプレーさせていただくことになりました!今シーズンは目標と程遠い結果をファン・サポーター、スポンサーの皆様にお見せすることになってしまいました。力不足を感じると共に申し訳ない気持ちしかありません。来シーズンはイレギュラーなシーズンではありますが、地域に愛され、皆様から応援したくなるようなクラブになれるよう全力を尽くします!よろしくお願いいたします。」とコメント。
また、長崎のクラブ公式ウェブサイトを通じ、「この度、ザスパ群馬に完全移籍することになりました。1年半というあっという間の期間でしたが、プロとして初めてのクラブがV・ファーレン長崎で良かったと思っております。本当にありがとうございました!」とコメントしている。