岡山FW太田龍之介が甲府に期限付き移籍…今季途中から栃木SCでプレー、J3リーグ25試合10得点を記録
ヴァンフォーレ甲府は24日、ファジアーノ岡山FW太田龍之介の期限付き移籍加入を発表した。太田は今季途中から栃木SCに育成型期限付き移籍し、J3リーグ25試合10得点を記録していた。
太田はクラブを通じ、「ヴァンフォーレ甲府に関わる全ての皆さま、ファジアーノ岡山から加入することになりました、太田龍之介です。チームの為に全身全霊をかけて闘います。よろしくお願いします。」とコメントしている。
以下、クラブ発表のプロフィール
●FW太田龍之介
(おおた・りゅうのすけ)
■生年月日
2002年4月1日
■出身地
京都府
■身長/体重
185cm/76kg
■経歴
ForestFC京都-C大阪U-15-岡山U-18-明治大-岡山-栃木SC
■岡山から発表されたコメント
「まずはじめに、今シーズンは途中での栃木SCへの移籍もありましたが、試合等でも各地にサポーターの皆さんに応援に来ていただいたり、変わらず応援していただいて感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。そして、来シーズンはヴァンフォーレ甲府に期限付き移籍することになりました。もっと成長して大好きな岡山に戻って来られるように頑張ります。」
■栃木SCから発表されたコメント
「半年間、ありがとうございました。栃木SCにきて、自分自身本当に成長することが出来ました。また、監督・コーチ、仲間たちと過ごした日々は本当にかけがえのない時間となりました。だからこそ、このチームを昇格させたかったです。ファン・サポーターの皆様、どんな時でも前を向いてチームを支えてくださりありがとうございました。勝った時の県民の歌、ゴールを決めた時に聞こえる個人チャント、全てが大好きでした。栃木SCでみなさんと共に戦い多くの事を学ばせてもらった事は、自分にとって大きな財産になりました。もっと成長した姿を見せられるように日々努力します。改めて、栃木SCに来て良かったです。半年間、本当にありがとうございました!」
