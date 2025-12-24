川崎F、福島に育成型期限付き移籍していたDF松長根悠仁&MF由井航太が復帰
川崎フロンターレは24日、ともに福島ユナイテッドFCに育成型期限付き移籍していたDF松長根悠仁とMF由井航太の復帰を発表した。
2選手は両クラブを通じて、以下のようにコメントしている。
■川崎Fから発表されたコメント
松長根「川崎フロンターレに復帰することになりました。福島での2年間で得た経験や成長した部分を、いち早く等々力のピッチで見せられるように全力で頑張ります。応援よろしくお願いします!」
由井「期限付き移籍から復帰することになりました。自分の成長した姿をプレーで見せられるようにしていきます。応援よろしくお願いします!」
■福島から発表されたコメント
松長根「2年間たくさんの応援、サポートをありがとうございました。今シーズンは、多くの選手が退団したとしても、J2に昇格すると覚悟を持って1年間戦いましたが、昨シーズン以下の結果となり、申し訳ない気持ちでいっぱいです。選手、スタッフの方々と過ごした毎日がとても好きで、人として、選手としても成長させてもらったと思っています。これから、より厳しい世界でプレーすることになりますが、福島で得た経験と自信を胸に戦います。どこへ行っても温かく、時に厳しくしていただいたファン、サポーターのみなさまと戦った2年間を決して忘れません。本当にありがとうございました。」
由井「1年間という短い期間でしたが、応援ありがとうございました。なかなか試合に出場できず、チームに貢献できなかったことが悔しく、申し訳ない気持ちでいっぱいです。向き合ってくださった監督、コーチ、チームメートに感謝しています。福島で得た経験を糧に、これからもがんばっていきます。」
