　ザスパ群馬は24日、FC東京U-18MF古賀竣の2026シーズン加入内定を発表した。

　古賀はクラブを通じ、「2026シーズンからザスパ群馬に加入することが決まりました、FC東京U-18の古賀竣です。幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアを、ザスパ群馬という素晴らしいクラブでスタートできることを大変うれしく思います。これまで支えてくれた家族やたくさんお世話になった指導者の方々、いままでともに切磋琢磨してきたチームメイトのみんなへの感謝の気持ちを忘れず、結果を出して恩返しできるように頑張ります。ザスパ群馬のJ2リーグ昇格に貢献できるよう、全力で戦います。応援よろしくお願いします」とコメントしている。

　以下、クラブ発表のプロフィール

●MF古賀竣

(こが・しゅん)

■生年月日

2007年8月7日

■出身地

島根県

■身長/体重

176cm/67kg

■経歴

ボア益田-プラシア山口U15-FC東京U-18