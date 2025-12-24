福山雅治の公式SNSにて、新曲「木星 feat. 稲葉浩志」のMVと思われる映像の一部が公開された。

【動画】向き合い熱唱する福山雅治＆稲葉浩志／『映画ラストマン -FIRST LOVE-』主題歌予告 他【写真】福山が撮影した稲葉とのオフショット 他

同楽曲は、福山が主演を務める『映画ラストマン -FIRST LOVE-』の主題歌で、映画の公開日である本日12月24日に配信リリースされた。

■福山雅治×稲葉浩志のコラボ楽曲MV公開に期待の声

公開された映像で、福山と稲葉はそれぞれのソロパートを歌唱。ハモリパートでは、スーツ姿の福山と稲葉が向き合うようにして熱唱する。福山が伸ばした手が、稲葉の肩に優しく触れるシーンもあり、「福山さんが稲葉さんの肩触ってるところがとんでもなく皆実さんみなんだけど！」「半分福山さん、半分皆実さんなんだなあという手触りの曲」など、福山が映画で演じる役柄とリンクしたような演出に注目が集まっている。

この他にも、SNSでは「MVのフルバージョンは、いつ観られるんでしょ？ 震えて待ってます、楽しみ」「美しい顔面が並んで近づくのすごい」「最高過ぎて泣ける」「福山さんと稲葉さんのハーモニーがとても心地よい」「男でも惚れる」「クリスマスイヴにこんな素敵な曲が聴けて幸せ」「二人ともかっこよすぎ」「素敵なクリスマスプレゼント」「MV楽しみ」など、多くの反響が寄せられている。

■写真：福山雅治が撮影した稲葉浩志とのオフショット

■写真：福山雅治の新曲「木星 feat. 稲葉浩志」ジャケット

■写真：福山雅治＆稲葉浩志 撮り下ろしヴィジュアル

■動画：『映画ラストマン -FIRST LOVE-』主題歌予告

■動画：福山雅治の新曲「木星 feat. 稲葉浩志」