ÊÆ»Ò¥½¥¦¥ëÊØ¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼±¿¹Ò³«»Ï¡¢½éÆü¤Ï´Ú¹ñÈ¯¤¬Åë¾èÎ¨£±£°£°¡ó¡ÄÊ¿°æÃÎ»ö¡ÖÄ¹Ç¯¤ÎÈá´ê¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡´Ú¹ñ¡¦¿ÎÀî¶õ¹Á¤ÈÊÆ»Ò¶õ¹Á¡ÊÄ»¼è¸©¶¹Á»Ô¡Ë¤òËèÆü£±±ýÉü¤¹¤ëÊÆ»Ò¥½¥¦¥ëÊØ¤Î±¿¹Ò¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼±¿¹Ò¡Ë¤¬£²£³Æü»Ï¤Þ¤ê¡¢ÊÆ»Ò¶õ¹Á¤ÇµÇ°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£
¡¡ÊÆ»Ò¥½¥¦¥ëÊØ¤Ï£²£°£°£±Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¡¦¥¢¥·¥¢¥Ê¹Ò¶õ¤¬½¢¹Ò¡££±£¶Ç¯¤«¤é´Ú¹ñ¡¦¥¨¥¢¥½¥¦¥ë¤¬±¿¹Ò¤·¡¢£±£¸Ç¯¤Ë¤Ï½µ£¶±ýÉü¤Þ¤ÇÁý¤¨¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Æü´Ú´Ø·¸¤Î°²½¤ä¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ë°ì»þ±¿µÙ¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢º£½©¤«¤é¤Ï½µ£´±ýÉü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼±¿¹Ò¤ÏÍèÇ¯£³·î£²£¸Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡Ê¿°æÃÎ»ö¤ä¶âÃçï®¡¦¥¨¥¢¥½¥¦¥ëÂåÉ½Íý»ö¤é´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼±¿¹Ò¤ÇÊÆ»Ò¶õ¹Á¤òË¬¤ì¤¿ÍøÍÑµÒ¤é¤ò½Ð·Þ¤¨¤¿¡£½éÆü¤ÎÅë¾èÎ¨¤Ï´Ú¹ñÈ¯¤¬£±£°£°¡ó¡¢ÊÆ»ÒÈ¯¤¬£¸£¶¡¦£·¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿°æÃÎ»ö¤Ï¡ÖÄ¹Ç¯¤ÎÈá´ê¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¡£Î¹¹Ô¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÍøÊØÀ¤¬Âç¤¤¯¹â¤Þ¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¶âÂåÉ½Íý»ö¤Ï¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼±¿¹Ò¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¡¢Ä»¼èÁÐÊý¤ÎÍøÍÑµÒ¤òÁý¤ä¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÅØÎÏ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡£±Çñ£²Æü¤ÎÄ»¼èÎ¹¹Ô¤ËË¬¤ì¤¿¥½¥¦¥ë»Ô¤Î£µ£°ºÐÂå½÷À¤Ï¡Ö»³±¢¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢¥½¥¦¥ë¤Ç¤â¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤é¤¬È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ»Ò¤Ç²¹Àô¤È²óÅ¾¤º¤·¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£