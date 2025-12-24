男子ゴルフの国内ツアーで最多の通算94勝を挙げている尾崎将司（おざき・まさし）さんがS状結腸がんのため23日、午後3時21分に死去した。78歳。「ジャンボ尾崎」の愛称で絶大な人気でゴルフ界をけん引したレジェンドが天国に旅立った。

1947年生まれ、徳島県出身。プロデビュー2年目の71年日本プロで初優勝を飾り、わずか3カ月で5勝を挙げた。圧倒的な飛距離、高い技術を武器に94年からの5年連続を含む計12度賞金王に輝き、02年全日空オープンでは55歳で最年長優勝記録を樹立。通算113（ツアー94勝）を積み上げた。

米男子ゴルフツアー通算3勝の丸山茂樹（56＝セガサミーホールディングス）は同日、自身のインスタグラムを更新。ジャンボさんとのツーショット写真を添え「多くはお話ししませんがデビューして最強に強い90年代のジャンボさんのゴルフ 一緒にプレーさせてもらった事は一生忘れません！僕の宝です！本当にありがとうございました！心からご冥福をお祈りします！」と追悼した。

日本ツアーのみならず世界でも名をはせたレジェンドとの思い出は多い。「思い出の写真！最初のマスターズで撮った写真です！」と額縁に入れた写真も披露している。