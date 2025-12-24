ももクロ「ももいろ歌合戦」第2弾出演者発表 上田竜也が初出場
【モデルプレス＝2025/12/24】ももいろクローバーZ（以下、ももクロ）が大晦日に日本武道館で開催する『第9回 ももいろ歌合戦』（2025年12月31日午後1時よりABEMAで生放送）より、第2弾出演者が発表された。
第2弾出場者として、上田竜也、しなこ、chay、はいだしょうこ、速水けんたろう、山口智充、横山だいすけなど計14組の初出場が決定。また、大江裕、佐藤弘道、HYDE、宮本佳林などの出場も決定した。
初出場となる上田は「初めて大晦日を他の事務所の方達と過ごすので、とても新鮮に思います。2025年の良い年の締めくくりになればいいなと思っています」、chayは「感謝の気持ちを一音一音に込めて、皆さんと一緒に2025年の最後の瞬間を分かち合えたら嬉しいです」、山口は「今、日本でいちばん熱い歌合戦に出させて頂ける事がどれだけ光栄で栄光か！」と当日への意気込みを寄せている。さらに、今年も名誉会長に就任することとなった五木ひろしが特別に映像出演し、開会宣言を行う。
そして特別コーナー『HAVE A MEKIMEKI TIME！』では、佐藤やはいだ、速水、森口、横山らと、ももクロが元気な体操で会場を盛り上げる。さらに『佐々木彩夏プロデュース“怒涛の60分”平成・令和最強アイドルメドレー 〜ジャンルを超えた夢の一幕〜』には、AKB48の元メンバーで初代総監督も務めた高橋みなみの特別コメント出演も決定した。
午後1時からはオープニングアクトとして、「スタダ The First Impact」の開催が決定。EBiDAN NEXT、スタプラ研究生、Straight Angeli、ばってん少女隊、ふたりはメリーバッドエンドに加えて、ukka、MISS MERCYの出演も決定した。さらに、今年も午後11時45分から、年越しカウントダウン特番『第9回 ももいろ歌合戦 〜カウントダウン＆ももクロ歌会始2026〜』がABEMAにて無料放送されることも発表された。
国民的人気アイドルグループ・ももクロが今年も大晦日に開催する『第9回 ももいろ歌合戦』では、ももクロメンバーが豪華アーティストとともに「紅組」と「白組」に分かれて、歌の真剣勝負を繰り広げる。レアなフル尺歌唱のほか、「“怒涛の60分”平成・令和最強アイドルメドレー」などここでしか見られないスペシャルコーナーを、ABEMAではノーカットで全編無料生放送にて届ける。（modelpress編集部）
初めて大晦日を他の事務所の方達と過ごすので、とても新鮮に思います。皆さんと楽しい大晦日になればなと思いますし、皆さんとどんな絡みをするのか今からとても楽しみです。素敵な大晦日にして、2025年の良い年の締めくくりになればいいなと思っています。
この一年、音楽を通して数えきれないほど沢山の出会いがあり、今まで以上にとても思い入れのある充実した日々を過ごさせていただきました。そんな大切な2025年の締めくくりに、念願の『ももいろ歌合戦』という特別なステージに立てることを心から嬉しく思います。感謝の気持ちを一音一音に込めて、皆さんと一緒に2025年の最後の瞬間を分かち合えたら嬉しいです。楽しみましょう◆（「◆」は正式には「音符マーク」）
まさか！まさか！の『ももいろ歌合戦』。今、日本でいちばん熱い歌合戦に出させて頂ける事がどれだけ光栄で栄光か！今回、ソロではありますが『くず』のナンバーを武道館で歌えるという事を22年前の2人（ANIKIとHIRO）に教えてあげたいです！
週末ヒロインももいろクローバーZ
紅組：玉井詩織、高城れに
白組：百田夏菜子、佐々木彩夏
相川暖花（SKE48）［初］
AiScReam［初］
iLiFE!［2］
AMEFURASSHI［5］
飯塚悟志（東京03）［8］
いぎなり東北産［5］
一之森大湖［初］
五木ひろし［5］ （※2）
上田竜也［初］
ukka［3］
ウナギ・サヤカ［初］
ウマ娘 プリティーダービー［5］
EBiDAN NEXT［2］
大江裕［3］
岡田将生［7］ （※2）
かが屋［3］
氣志團［9］
きゅるりんってしてみて［初］
清野茂樹［6］
キンタロー。［初］
クロちゃん（安田大サーカス）［初］
コレサワ［初］
さだまさし［9］ （※1）
佐藤弘道［2］
しなこ［初］
島津亜矢［2］
笑福亭鶴瓶［9］ （※2）
私立恵比寿中学［7］
水前寺清子［9］ （※2）
鈴木拓（ドランクドラゴン）［初］
スタプラ研究生［3］
Straight Angeli［初］
セカンドバッカー［初］
高井千帆［初］
高橋みなみ［初］ （※2）
ちぃたん☆［3］
chay［初］
超特急［3］
千綿偉功［初］
DEAN FUJIOKA［初］
DXTEEN［初］
東京女子流［8］
東京ホテイソン［5］
土佐兄弟［4］
≒JOY［初］
≠ME［3］
はいだしょうこ［初］
HYDE［5］
ばってん少女隊［初］
花柳糸之社中［9］
パペットスンスン［初］ （※2）
速水けんたろう［初］
ハラミちゃん［3］
パンダドラゴン［初］
ふたりはメリーバッドエンド［初］
平成フラミンゴ［初］
宝鐘マリン［2］
布袋寅泰［3］ （※2）
堀内孝雄［初］
MAZZEL［初］
松崎しげる［8］
松本明子［9］
豆柴の大群［初］
マルシィ［初］
MISS MERCY［初］
宮本佳林［2］
森口博子［9］
山口智充［初］
UNIS［2］
横山だいすけ［初］
龍宮城［3］
琳子［初］
LumiUnion［初］
@onefive［初］
■ABEMA 『第9回 ももいろ歌合戦』
放送日程：2025年12月31日（水） 午後1時〜午後7時（終演予定）
放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル
■ABEMA 『第9回 ももいろ歌合戦 〜カウントダウン＆ももクロ歌会始2026〜』
放送日程：2025年12月31日（水） 午後11時45分〜午前0時30分（予定）
放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル
◆番組概要
■ABEMA 『第9回 ももいろ歌合戦』
放送日程：2025年12月31日（水） 午後1時〜午後7時（終演予定）
放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル
■ABEMA 『第9回 ももいろ歌合戦 〜カウントダウン＆ももクロ歌会始2026〜』
放送日程：2025年12月31日（水） 午後11時45分〜午前0時30分（予定）
放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル
