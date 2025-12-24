日向坂46が、2026年1月28日に発売する16thシングル「クリフハンガー」のジャケットアートワークを公開した。

今作のジャケットアートワークのテーマは「光が差す方へ」。暗闇の中で、季節感あふれるコートやニットをまとったメンバーが、空から舞い落ちる雪とともに発光する様を切り取ることで、どんなヤなことがあっても日向坂46はわたしたちをいつも笑顔にしてくれるという想いが込められている。

また先日公開となった朝焼けをバックに撮影したアーティスト写真は、”光が差す方へ向かった先”を表現しており、ジャケットとアーティスト写真でひとつのストーリーになっている。

▲初回仕様限定盤TYPE-A

▲初回仕様限定盤TYPE-B

▲初回仕様限定盤TYPE-C

▲初回仕様限定盤TYPE-D

▲通常盤

日向坂46は2025年に一期生が全員卒業し、二期生〜五期生の新生・日向坂46として始動。3枚のシングルをリリースし、女性アーティスト歴代1位記録を保持する「1stからのオリコンシングル連続1位獲得作品数」も15作連続に自己更新している。16thシングル「クリフハンガー」でグループがこれからどのように成長していくのか、今後も注目したい。

■16thシングル「クリフハンガー」

2026年1月28日(水)発売

CD Package https://hinatazaka46.lnk.to/20260128_Cliffhanger_PKG 【Blu-ray付き】

初回仕様限定盤TYPE-A（SRCL-13520~13521）￥2,000(税込)

初回仕様限定盤TYPE-B（SRCL-13522~13523）￥2,000(税込)

初回仕様限定盤TYPE-C（SRCL-13524~13525）￥2,000(税込)

※初回仕様限定盤・封入特典

応募特典シリアルナンバー封入・メンバー生写真（各TYPE別28種より1枚ランダム封入） 【通常盤/CDのみ】

通常盤（SRCL-13528）￥1,200(税込)

■<日向坂46 「7回目のひな誕祭」>

神奈川県・横浜スタジアム

2026年4月4日(土) 開場17:00 / 開演18:30

2026年4月4日(日) 開場17:00 / 開演18:30