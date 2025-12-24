今季限りで引退、坂本の演技を祈る思いで見守る仲間

今季限りでの引退を表明しているフィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）が最後の全日本選手権に臨んだ。坂本の演技を応援する仲間たちの表情に、海外のファンからも「涙が出てくる」「私たちと同じ」と感動の声が並んだ。

ミラノ・コルティナ冬季五輪代表最終選考会を兼ねる全日本選手権は21日、東京・国立代々木競技場で最終日を行い、坂本は合計234.36点で5連覇を達成。女子シングルで3大会連続の五輪代表を決めた。坂本の伸びやかな演技とともに話題を集めたのは、これを見守るスケーター仲間の姿だ。

同じく五輪代表となった20歳の千葉百音、17歳の中井亜美が、上位選手が待機するグリーンルームから祈るような表情で坂本の演技を見守り「大丈夫大丈夫、絶対いける」「頑張れかおちゃん」などと声を上げている姿が拡散すると、海外のファンからもX上に感動の言葉が並んだ。

「私たちと同じ」

「カオリを見ている私たち全員とまったく同じ」

「めちゃくちゃ可愛い2人が大好き！」

「みんなカオリを愛している」

「アリーナで涙を流さない人は一人もいなかった」

「彼女は本当に愛されている」

「涙が出てくる!!!!! ああああああああ」

会場では三原舞依、樋口新葉らも坂本の演技を見届けた。樋口はこらえきれず涙。大会から一夜明けた22日のエキシビションでは、坂本がスケーター全員を集めて恒例の自撮りをした。日本だけでなく世界を虜にした25歳が、最後の五輪に臨む。



