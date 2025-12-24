ÌÀÆü25Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¹¤¯±«¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸å¤Ï¶¯Îõ´¨µ¤¡¡¶å½£ÆîÉô¤ÇÂçÀã¤Ê¤Éµ¢¾Ê¤Ë±Æ¶Á¤«
º£Æü24Æü¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥Ö¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ï32Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÎä¤¿¤¤±«¡£Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤ÎÄÌ²á¤ÇÌÀÆü25Æü¤â±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢´ØÅì¤ÏÌÀÆü25ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸å¤Ïº£µ¨¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¶¯´¨µ¤¤¬Æî²¼¡£¶å½£ÆîÉô¤ÇÂçÀã¤Î¶²¤ì¡£
º£Æü24Æü¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥Ö¤ÎÌë¤Ï¹¤¯±«
º£Æü24Æü(¿å)¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥Ö¤ÏÆüËÜ³¤±è´ß¤ÈËÌ³¤Æ»¤ÎËÌ¤òÁ°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¶å½£ÆîÉô¤ÈÅì³¤²¤òÄãµ¤°µ¤¬ÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤ÇÆî¤«¤é¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¡¢Á´¹ñÅª¤Ë±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ìë¤Ë¤«¤±¤Æ³ÆÃÏ¤ÇÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤¬Â³¤¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤Ï±«¶ñ¤¬¼êÊü¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢±è´ßÉô¤Ç¤Ï±«¤äÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢´ØÅì±è´ß¤Ç¤ÏÌÀÆü25Æü(ÌÚ)ÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¿ÀÆàÀî¸©¤äÀéÍÕ¸©¤Ç·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±«¤Î¹ß¤êÊý¤Ë½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÀÆü25Æü¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤â±«Â³¤¯¡¡ÆüËÜ³¤Â¦¤«¤é´¨¤µÁý¤¹
ÌÀÆü25Æü(ÌÚ)¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤âÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤ÎÄÌ²á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²Æì¤ä¶å½£¤«¤éÅì³¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¸áÁ°Ãæ¤òÃæ¿´¤Ë±«¤Ç¡¢¸á¸å¤ÏÆü¤Îº¹¤¹½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
´ØÅì¤äÅìËÌ¤Ï¸á¸å¤âÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤Ç¡¢ÌÀÆüÆüÃæ¤â±«¶ñ¤¬¼êÊü¤»¤Þ¤»¤ó¡£ËÌ³¤Æ»¤Ï°ì»þ±«¤äÀã¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÌÀÆü25Æü(ÌÚ)¤Ï±«±À¤ÎÄÌ²á¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Ï¼¡Âè¤ËÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢Á´¹ñÅª¤ËËÌ´ó¤ê¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤Û¤Éº£Æü24Æü(¿å)¤è¤êÄã¤¯¡¢À¾ÆüËÜ¤â15¡î¤ò²¼²ó¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤Ïº£Æü¤Û¤É¤Î´¨¤µ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢10¡î¤ò¾¯¤·Ä¶¤¨¤ëÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸å¤Î26Æü¤Ïº£µ¨ºÇ¶¯´¨µ¤¤¬Æî²¼
±«±À¤¬ÄÌ²á¤·¤¿¸å¡¢ÆüËÜ¤Î¾å¶õ¤Ë¤Ïº£µ¨¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¶¯¤È¤Ê¤ë´¨µ¤¤¬Æî²¼¤·¤Þ¤¹¡£
¾å¤Î¿Þ¤Ï26Æü(¶â)¸áÁ°9»þ¤Î¾å¶õ1500¥á¡¼¥È¥ëÉÕ¶á¤Î´¨µ¤¤ÎÍ½ÁÛ¿Þ¤Ç¤¹¡£
Ê¿ÃÏ¤ËÀã¤ò¹ß¤é¤»¤ëÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹6¡î°Ê²¼¤Î´¨µ¤¤¬Ä«¤Ë¤Ï¶å½£ÆîÉô¤ä»Í¹ñ¤òÊ¤¤¦¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ìë¤Ë¤ÏÅì³¤¤ä´ØÅìÆîÉô¤â¤³¤ÎÀã¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë´¨µ¤¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢¤Þ¤¿ËÌÎ¦¤äËÌÆüËÜ¤Ë¤Ï27Æü(ÅÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤â¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¶å½£ÆîÉô¤Ç¤âÌÀÆü25Æü(ÌÚ)Ìë¤«¤é26Æü(¶â)¤Ë¤«¤±¤ÆÀã¤¬¹ß¤ê¡¢»³ÃÏ¤òÃæ¿´¤ËÀã¤¬ÀÑ¤â¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢26Æü(¶â)¤Ï»³±¢¤ä¶áµ¦ËÌÉô¡¢´ôÉì¸©¤äÄ¹Ìî¸©¡¢ËÌÎ¦¤«¤éÅìËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤ËÂçÀã·ÙÊó¤Î²ÄÇ½À¤¬¡ÖÃæ¡×ÄøÅÙ¤¢¤ë¤È¾ðÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅßµÙ¤ß¤ËÆþ¤êµ¢¾Ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤â½Å¤Ê¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î°ÜÆ°¤òÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢Àã¤Î±Æ¶Á¤ä¸òÄÌ¾ðÊó¤ò¤³¤á¤Þ¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤êÀã¤¬¹ß¤é¤Ê¤¤¶å½£¤Ç¤âÀã¤ÎÍ½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀÑÀã¤äÏ©ÌÌÅà·ë¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£