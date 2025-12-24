リリースで発表

J1の清水エスパルスは12月24日、韓国リーグの浦項スティーラースから同国代表DFパク・スンウクが完全移籍で加入すると発表した。

入国手続き後の来日、メディカルチェックを経て正式契約を締結する予定としている。

28歳のパク・スンウクは釜山交通公社FCを経て2021年に浦項へ加入し、その後、期限付き移籍で金泉尚武FCでもプレーした。韓国1部リーグ通算146試合に出場し、韓国代表としても通算5試合に出場している実績を持つ。2025年シーズンは韓国1部リーグ34試合に出場し1得点を記録した。

反町康治GMは「センターバック、サイドバックをこなすマルチロールなプレースタイル」と評価し、「時速35キロを出せるスピード」による守備力と安定した攻撃力に期待を寄せている。身長184センチ、体重78キロの体格を活かした堅実なプレーで、チームの勝利への貢献が期待される。

パク・スンウクのコメントは以下のとおり。

「こんにちは。清水エスパルスの選手となりました、パク・スンウクです。IAIスタジアム日本平でファンの皆さまにお会いできることを、とても楽しみにしています。清水エスパルスは、サッカー選手として新たな挑戦をする海外での初めてのクラブです。私は『初めて』という言葉が好きです。新しく、ワクワクし、挑戦する気持ちを与えてくれる言葉だからです。サッカーを始めた当時の初心を忘れず、ピッチの上で皆さまに自分のプレーをお見せしたいと思います。

最後に、この新たなスタートの機会を与えてくださった清水エスパルスのクラブ関係者の皆さまに、心より感謝申し上げます。ご期待に応えられる選手になれるよう、全力を尽くします。清水エスパルスの新しい一員となった私、パク・スンウクへの温かいご声援を、どうぞよろしくお願いいたします。近いうちにお会いしましょう。ありがとうございます」

反町康治GMのコメントは以下のとおり。

「エスパルスファミリーの皆様、このたび、浦項スティーラース(韓国)のパク・スンウク選手が、来季より加入することが決定しました。センターバック、サイドバックをこなすマルチロールなプレースタイルは、チームの守備をより堅実で堅固なものに出来ると期待しています。時速35キロを出せるスピードで相手攻撃の芽を摘み、広大なスペースをカバーする守備力と優先順位を間違えない安定した攻撃力は、チームの勝利に大きく貢献出来ると考えています。

初めての海外挑戦で不安等あると思いますが、1日でも早く日本のサッカー、文化に慣れるようサポートしていきます。ファン、サポーターの皆様も温かく迎えていただき、熱いご声援をよろしくお願いいたします。パク選手、ようこそ清水エスパルスへ、そして共に闘いましょう!!」（FOOTBALL ZONE編集部）