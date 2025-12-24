お笑いコンビ・バッテリィズのエースが２３日、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」で、１２年前の奇跡を明かした。

トークの中で、今一番会いたい人は誰？という話題となり、野球選手かと思われたエースは「ぼくはさんま師匠です」と即答。するとさんまが「夢叶えたろか、で素人の時に出てきて」と、さんまが出演しているＴＢＳ系「あんたの夢かなえたろか」の街頭インタビューで、エースが偶然取材されていたという。

当時はもちろん素人で「さんま師匠と共演することです」と即答。「それで去年、ここで…」と夢が実現したと嬉しそうに振り替えた。

さんまは「（インタビューで）言ってから何年後？」と聞くと「１２年後」と即答。さんまは「すごいやん、あの素人が今、ここにいるって」としみじみ。相方の寺家も「１年間、どの媒体で聞かれても『もうさんまさんに会ったからいいです』って」と答えていたと明かした。

さんまは「何回会った？」と聞くも、エースは「何回でも会いたいですよ！」。さんまは「飽きてこない？」と再び聞くも「飽きないですよ！」。これにさんまは「俺、頑張るわ」と約束していた。