¥µ¥Ã¥Ý¥íÉÔÆ°»º¡¢KKR¤ËÇäµÑ¡¡¼òÎà»ö¶È¤ËÅê»ñ½¸Ãæ
¡¡¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬¡¢ÊÆÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥ÉKKR¤Ê¤É¤Î´ë¶ÈÏ¢¹ç¤ËÉÔÆ°»º»ö¶È¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬24Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£´ÇÈÄ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë¡×È¯¾Í¤ÎÃÏ¡¢Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Ö·ÃÈæ¼÷¥¬¡¼¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¡×¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£ÇäµÑ¤ÇÆÀ¤¿»ñ¶â¤òËÜ¶È¤Ç¤¢¤ë¼òÎà»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹Åê»ñ¤Ë½¼¤Æ¤ë¡£
¡¡¥µ¥Ã¥Ý¥íHD¤ÏÊª¸À¤¦³ô¼ç¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢3D¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤Î°µÎÏ¤ò¼õ¤±¡¢ÉÔÆ°»º»ö¶È¤ò¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤¹¤³¤È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÇäµÑ¸ò¾Ä¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï10·î¡¢KKRÏ¢¹ç¤ËÍ¥Àè¸ò¾Ä¸¢¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢·úÊª¤ÇÏ·µà²½¤¬¿Ê¤ß¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¤Ë½¤Á¶Èñ¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£