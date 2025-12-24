2025Ç¯¤ÎTVer¡¢»ëÄ°1°Ì¤ÏµÜºê¸©¡¦11·î¤Ë²áµîºÇ¹âºÆÀ¸¿ô¡¦¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°¿ô¤âÁý²Ã
¡¡TVer¤Ï¡¢Ì±Êü¸ø¼°¥Æ¥ì¥ÓÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖTVer¡Ê¥Æ¥£ー¥Ðー¡Ë¡×¤Ç¡¢2025Ç¯¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤äÍøÍÑÆ°¸þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¿ô»ú¤Ç¸«¤ëTVer¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡TVer¤Î·î´ÖÆ°²èºÆÀ¸¿ô¤Ï¡¢10·î¤¬5.4²¯ºÆÀ¸¡¢11·î¤¬5.8²¯ºÆÀ¸¤Ç¡¢2¥«·îÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹âµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Îß·×¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¤â10·î¤Ë9000Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡ÍøÍÑ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÆ°²èºÆÀ¸¿ô¤Î³ä¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥ÉTV¤¬4³ä¶á¤¯¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤ÎÊ¿¶ÑºÆÀ¸»þ´Ö¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¤¬µÜºê¸©¡¢2°Ì¤¬Ê¡°æ¸©¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ÎºÆÀ¸¿ô¤Ï¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤òÇÛ¿®¤·¤¿1·î2Æü¡¢3Æü¤ÎºÆÀ¸¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¡ÖSMBCÆüËÜ¥·¥êー¥º¡×¡¢¡ÖÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡×¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Æü¤âºÆÀ¸¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£