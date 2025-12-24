「奇跡の再会」武井咲、佐藤健＆土屋太鳳ら豪華メンバーとの集合ショットを公開！ 「すごい集まり!!」
俳優の武井咲さんは12月24日、自身のInstagramを更新。俳優の佐藤健さんや土屋太鳳さんら豪華メンバーとの集合ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】武井咲＆佐藤健＆土屋太鳳ら豪華メンバーが集結！
ファンからは「懐かしい」「もう見られないと思っていた」「奇跡の再会ですね」「すごい集まり!!」「胸がいっぱいになりました」「るろ剣は永遠です」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「もう見られないと思っていた」武井さんは、3枚の写真を投稿。武井さんをはじめ、佐藤さんや土屋さんなど、映画『るろうに剣心』シリーズの出演者とスタッフが集結しています。「このチームに逢えて胸がいっぱい また素晴らしい景色を見させていただきました」と、武井さんは久々の再会を喜んだようです。
土屋さんも写真を公開土屋さんも23日、自身のInstagramを更新。『るろうに剣心』メンバーとの、武井さんの投稿とは違う写真を公開しています。土屋さんは「『るろうに剣心』と巻町操ちゃんは私の人生を変えた作品であり、役です」と、同作に並々ならぬ思い入れがあるようです。気になった人はチェックしてみてくださいね。
