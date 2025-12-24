ミズノは、日本スケート連盟とのオフィシャルサプライヤー契約に基づき、フィギュアスケート日本代表が着用するオフィシャルウエアを製作した。

オフィシャルウエアは、厳しい環境下で競技を行う、アスリートからの声をもとに開発を始めた。極寒地で競技・トレーニングを行うアスリートの衣服内のムレや着込んだ時の動きにくさなどのストレスからの解放に着目した機能や設計を行い、最高のパフォーマンスを支えるためのウエアを目指している。

オフィシャルウエアのデザインは、来年シーズンのコンセプトである「Motivated by More」を採用している。このデザインは、ミズノがサプライヤー契約を締結している冬季競技連盟・協会・選手（競技連盟・協会によって採用デザインが異なる場合がある）にも提供する。

また、オフィシャルウエアのオーセンティックモデルを12月22日から販売している。販売するアイテムは、「ピーチタッチスウェットジャケット／パンツ」「ドライエアロフローTシャツ」となっている。

アパレルに採用しているカラーは、緊張・可能性を表現したシルバー系のRIN.ホワイト、意志の強さ・集中を表現したブラック、内なる情熱を表現したブルーの3色。すべてが動き出す直前の緊張感と集中の瞬間を表現している。

アパレルのデザインは、アスリートの内側に宿る情熱が燃え上がる瞬間を、全体を包むブルートーンで象徴している。微妙なコントラストと光の表情は、静と動のバランスを描き、アスリートの感情の旅路を伝えている。

「JAPAN」のフォントは、日本的要素の「枯山水」とデザイン要素の「Stripes」をミックスしている。「JAPAN」マークは、再帰反射転写で「IGNITE THE FIRE GRAPHIC」がブルーに浮かび上がる。

［小売価格］

オーセンティックピーチタッチスウェット

ジャケット：2万3100円

パンツ：1万8700円

オーセンティックドライエアロフローTシャツ：9350円

（すべて税込）

［発売日］12月22日（火）

ミズノ＝https://jpn.mizuno.com