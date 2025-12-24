ゴディバ、ショコリキサー取扱店で「生ショコラ ショコリキサー／ホットショコリキサー」を数量・期間限定販売
ゴディバ ジャパンは、バレンタインシーズンに向けて、チョコレートドリンク「ショコリキサー」の新フレーバー「生ショコラ ショコリキサー」、「生ショコラ ホットショコリキサー」を、来年1月9日から、全国のショコリキサー取扱店で数量・期間限定販売する。
ホイップクリームと生チョコソース、そしてバレンタイン気分を盛り上げる、可愛らしい赤いハートのチョコレートをトッピングした「生ショコラ ショコリキサー」と「生ショコラ ホットショコリキサー」を発売する。
「生ショコラ ショコリキサー」、「生ショコラ ホットショコリキサー」は、なめらかな生チョコソースを使用した、リッチな味わいのショコリキサー。口に含んだ瞬間、深みのあるカカオの香りとともに、濃厚なコクが広がる。甘く幸せな気分を運ぶ、心ときめく一杯に仕上げた。
［小売価格］
生ショコラ ショコリキサー
レギュラーサイズ：830円
ラージサイズ：940円
生ショコラ ホットショコリキサー
レギュラーサイズ：730円
（すべて税込）
［発売日］2026年1月9日（金）
ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp