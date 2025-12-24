ゴディバ ジャパンは、バレンタインシーズンに向けて、チョコレートドリンク「ショコリキサー」の新フレーバー「生ショコラ ショコリキサー」、「生ショコラ ホットショコリキサー」を、来年1月9日から、全国のショコリキサー取扱店で数量・期間限定販売する。

ホイップクリームと生チョコソース、そしてバレンタイン気分を盛り上げる、可愛らしい赤いハートのチョコレートをトッピングした「生ショコラ ショコリキサー」と「生ショコラ ホットショコリキサー」を発売する。

「生ショコラ ショコリキサー」、「生ショコラ ホットショコリキサー」は、なめらかな生チョコソースを使用した、リッチな味わいのショコリキサー。口に含んだ瞬間、深みのあるカカオの香りとともに、濃厚なコクが広がる。甘く幸せな気分を運ぶ、心ときめく一杯に仕上げた。

［小売価格］

生ショコラ ショコリキサー

レギュラーサイズ：830円

ラージサイズ：940円

生ショコラ ホットショコリキサー

レギュラーサイズ：730円

（すべて税込）

［発売日］2026年1月9日（金）

ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp