第一屋製パン、いちごを存分に味わう「濃いダブルのいちごパン」と「ダブルのいちご蒸しパン」を期間限定発売
第一屋製パン（以下、第一パン）は、1月15日の「いちごの日」にちなみ、ブランドいちごの「あまおう」と「とちあいか」を使った“いちごの美味しさを存分に味わうパン”2品を来年1月1日から期間限定で発売する。
「濃いダブルのいちごパン」と「ダブルのいちご蒸しパン」の2品をラインアップしている。
2品とも、「福岡県産あまおう」や「栃木県産とちあいか」を使ったいちごクリーム・ジャム・ソースを使用しており、2つのブランドいちごの美味しさを楽しめる仕立てとなっている。
「濃いダブルのいちごパン」は、名前の通り、いちご味の濃さにこだわった商品。パンの中には、甘酸っぱく濃厚な「あまおう」いちごクリームと、ほどよい酸味の「とちあいか」いちごジャムが入っており、濃厚ないちご味を楽しめる。
「ダブルのいちご蒸しパン」は、一口目からいちごの甘い香りと味わいを楽しめるようこだわった。「あまおう」のいちごソースを練り込んだきめ細かくふわふわの蒸しパンに、「とちあいか」の甘酸っぱいジャムをサンドすることで、どこから食べてもいちごの美味しさを楽しめるように仕上げた。
「濃いダブルのいちごパン」は、「福岡県産あまおう」を使ったいちごクリームをふんわりとした白パンで包んで焼き上げ、「栃木県産とちあいか」を使ったいちごジャムを入れた。
「ダブルのいちご蒸しパン」は、「福岡県産あまおう」を使ったいちごソースを練り込んだふわふわのいちご蒸しパンに、「栃木県産とちあいか」を使ったいちごジャムをサンドした。
1月15日は「いちごの日」。「いい（1）いち（1）ご（5）」の語呂合わせから制定された。1月中旬はいちごの収穫・出荷が本格化する時期でもあり、いちごの消費を盛り上げるため、この日が「いちごの日」として記念日となっている。
［小売価格］オープン価格
［発売日］2026年1月1日（木）
第一屋製パン＝https://www.daiichipan.co.jp