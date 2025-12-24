第一屋製パン（以下、第一パン）は、1月15日の「いちごの日」にちなみ、ブランドいちごの「あまおう」と「とちあいか」を使った“いちごの美味しさを存分に味わうパン”2品を来年1月1日から期間限定で発売する。

「濃いダブルのいちごパン」と「ダブルのいちご蒸しパン」の2品をラインアップしている。

2品とも、「福岡県産あまおう」や「栃木県産とちあいか」を使ったいちごクリーム・ジャム・ソースを使用しており、2つのブランドいちごの美味しさを楽しめる仕立てとなっている。



「濃いダブルのいちごパン」

「濃いダブルのいちごパン」は、名前の通り、いちご味の濃さにこだわった商品。パンの中には、甘酸っぱく濃厚な「あまおう」いちごクリームと、ほどよい酸味の「とちあいか」いちごジャムが入っており、濃厚ないちご味を楽しめる。



「ダブルのいちご蒸しパン」

「ダブルのいちご蒸しパン」は、一口目からいちごの甘い香りと味わいを楽しめるようこだわった。「あまおう」のいちごソースを練り込んだきめ細かくふわふわの蒸しパンに、「とちあいか」の甘酸っぱいジャムをサンドすることで、どこから食べてもいちごの美味しさを楽しめるように仕上げた。

1月15日は「いちごの日」。「いい（1）いち（1）ご（5）」の語呂合わせから制定された。1月中旬はいちごの収穫・出荷が本格化する時期でもあり、いちごの消費を盛り上げるため、この日が「いちごの日」として記念日となっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］2026年1月1日（木）

第一屋製パン＝https://www.daiichipan.co.jp