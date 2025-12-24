

「明星 一平ちゃん夜店の焼そば シビ辛麻辣味」

明星食品は、カップ焼そば「明星 一平ちゃん夜店の焼そば シビ辛麻辣（マーラー）味」を、来年1月12日から発売する。

「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」は「からしマヨネーズ付きカップ焼そば」という新しい切り口に挑戦し、1995年に発売を開始した。以来、ソースの香ばしさとからしマヨネーズが生み出すこってり感で好評を得ている。

若い世代を中心に絶大な人気を誇る「麻辣湯（マーラータン）」。新語・流行語大賞にノミネートされるなど、今話題の「麻辣」味が一平ちゃんから登場する。麻辣味とは中国四川料理の味付けの一つで、花椒のシビれる辛さと、唐辛子のヒリヒリするような辛さが特徴。トレンドの味わいでもあり、冬には体を温めたいという理由から辛いメニューを選ぶ人が増えることを受け、寒さの厳しくなる1月に発売する。

今回、麻辣の世界を堪能してもらうべく、ソース、ふりかけ、特製マヨにこだわった。麻辣醤やもろみを加え、花椒の香りを効かせたオイルを合わせたソースに、シビレと辛味をアクセントに仕上げた「唐辛子マヨ」。仕上げに、唐辛子と花椒のふりかけを加えれば、刺激的な香りが食欲をそそるシビ辛な一平ちゃんの完成。

一口食べるごとに、じわじわと襲い来る辛さと旨みがやみつきになること間違いなし。流行もおさえた、刺激的な味わいの一平ちゃんを試してみてほしい考え。

商品特長は、しっかりとした歯切れの良い麺とのこと。麻辣醤やもろみを加えたタレに、花椒の香りを効かせたオイルを合わせたソースとなっている。特製マヨは、シビレと辛味をアクセントに仕上げた「唐辛子マヨ」。ふりかけは、唐辛子、花椒。

［小売価格］236円（税別）

［発売日］2026年1月12日（月）

明星食品＝https://www.myojofoods.co.jp