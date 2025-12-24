ザ・キャピトルホテル 東急は、豊かな実りの季節にあわせ、旬を迎えた苺のさまざまな表情を味わう「ザ・キャピトル ストロベリーフェア 2026」を来年1月15日から順次開催する。

近年、スイーツのみならず料理やカクテルでも“季節の果実を素材として愉しむ”スタイルが広がるなか、同ホテルでは苺の個性を丁寧に引き出したメニューを、各レストランやラウンジで展開する。

オールデイダイニング「ORIGAMI」では、前菜からメイン、デザートまで苺を巧みに組み合わせた人気のストロベリーコースが今年も登場。ラウンジ「ORIGAMI」では、赤と白のコントラストが美しいストロベリーパフェをはじめ、パティシエの緻密な技が奏でるアフタヌーンティー、「ザ・キャピトル バー」の限定カクテル、手みやげにもうれしいロールケーキなど、旬の香りを存分にご堪能いただける品々を取り揃えた。

さらに、人気のアフタヌーンティーや苺を贅沢に用いた朝食を客室で楽しめる、期間限定のステイプランも用意している。

苺がもつ瑞々しさと奥行きある味わいを、同ホテルならではの多彩なアプローチで楽しんでほしい考え。





ラウンジ「ORIGAMI」（3F）の「ザ・キャピトル アフタヌーンティー」では、スイーツはもちろん、セイボリーにも苺をあしらった、春の訪れを感じる愛らしいアフタヌーンティーとして登場。苺をはじめ、タイベリー、ブルーベリー、シーベリーなど、多彩なベリーの個性を引き出した、ベリー尽くしの華やかなラインアップとなっている。やわらかな春光が差し込む開放的なラウンジで、心ほどけるリュクスなひとときを過ごしてほしい考え。





「ストロベリーパフェ」は、旬のフレッシュ苺を心ゆくまで味わってもらえるよう、赤と白のコントラストが際立つ一品に仕立てた。グラスの中には、ベリーや苺のソース、生クリームが繊細な層を描き、甘味・酸味・ほのかな塩味が余韻を生むバランスに。トップには、サクサクのパイ生地の上に二種の苺を贅沢に配し、季節の華やぎをそのまま閉じ込めた。ティータイムにも、ディナー後のご褒美パフェとしても楽しめる。





「ジャーマンストロベリーパンケーキ メープルシロップ、バターとともに」では、「ORIGAMI」のシグネチャーであるジャーマンアップルパンケーキが、期間限定で苺仕立てになった。クレープのように薄く、もっちりと焼き上げた生地に、ソテーしたフレッシュ苺をたっぷり添えた。焼きたての生地にバターとメープルシロップをのせると、苺のジューシーな香りが広がり、春らしい軽やかな味わいを楽しめる。





オールデイダイニング「ORIGAMI」（3F）の「ORIGAMI ストロベリーコース」は、前菜からメインディッシュ、デザートに至るまで、苺を巧みに取り入れた華やかなコースを用意した。国産牛フィレ肉のグリルには、苺とノワゼットがふわりと香り立つマデラソースを合わせ、味わいに奥行きを添えたディナーコースを。ランチでは、苺と魚介を組み合わせた彩り豊かなパスタや、ほのかな酸味が引き立つカレーをメインとしたセットを提供する。美味しさはもちろん、苺が持つ意外な一面や新たな魅力に出会える、ORIGAMIならではの季節限定メニューとなっている。



左から：「ストロベリーシャンパン」「ストロベリースプラッシュクーラー」

「ザ・キャピトル バー」（4F）の「苺カクテル セレクション」では、華やぐ冬の夜を彩るカクテルは、甘みの強い国産ブランド苺を用いた「ストロベリーシャンパン」、ワインをベースにカシスを加えた「ストロベリースプラッシュクーラー」の2種を用意。装いも愛らしい、心はずむフルーティーな味わいとなっている。





ペストリーブティック「ORIGAMI」（3F）の「苺のロールケーキ」は、たっぷりの苺を米粉の生地で包み、苺の果肉が入った上品な甘さの生クリームでコーティングした。ミルキーな甘味とほどよい苺の酸味が軽やかなロールケーキとなっている。





「苺のブレックファースト付き宿泊プラン」は、旬の苺を取り入れたサラダやフレッシュジュース、香ばしく焼き上げたフレンチトーストを、ルームサービスで届ける。苺の朝食を味わえるのは、客室で過ごす朝だけの特別なひととき。窓一面に広がる都心の景色とともに、瑞々しい苺の香りに包まれながら、穏やかで贅沢な一日のはじまりを過ごしてほしいという。





「ザ・キャピトル アフタヌーンティー付き宿泊プラン」は、高い人気を誇る「ORIGAMI」のアフタヌーンティーを、都心を望む窓辺のプライベート空間で。駿河竹千筋細工の伝統美を映したティースタンドに美しく並ぶ季節のスイーツやセイボリーを心ゆくまで堪能できる、客室ならではの特別な時間。パノラミックな景色とともに、優雅なティータイムを楽しんでほしい考え。

［開催日］2026年1月15日（木）

ザ・キャピトルホテル 東急＝https://www.tokyuhotels.co.jp/capitol-h/index.html