お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」の吉村崇（45）が23日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）に出演。男性更年期と向き合う中で「男性ホルモン打ってる」と明かす場面があった。

この日のテーマは「更年期」。MCの上田晋也から「周りの方で更年期で悩んでらっしゃる方とかいる？」と聞かれた吉村は「でも、男性更年期って聞くようになりまして。男性ホルモンが下がってきてイライラするみたいな、だるさが出るみたいなのを聞いたんで、僕、男性ホルモンを打っているんですよ」と告白した。

「（症状が）出る前にちょっと打ってみようと思って。男性は20歳ぐらいの時に20あるんですね、男性ホルモンが。で、45（歳）ぐらいになると8になっちゃう。で、この時イライラするから、それを上げましょうっていうんで打ってるんですけど、今、僕、70あります」と明かした。

さらに、男性の更年期障害について話が及ぶと、上田は「吉村は別に思い当たる所があるわけじゃなくて、事前にやっとこうみたいなことなの？」と質問。すると、吉村は「筋肉はもちろん衰えてますし、ちょっと疲れが取れないっていうか、だるいなっていうのがあったんですよ。で、それ打ってからもう全く大丈夫なんですね。で、ちょっとの間、やめてみたんですよ。そしたらまた戻ったんですよ。だから打ち続けないと、70をキープしないとダメな体になっちゃって、ずっと打ってますね、今は」とした。

専門家として登場した産婦人科医・高尾美穂氏は「男性においては、実はホルモンを自分で増やすことができて。私たち（女性）は実はエストロゲン、ホルモンを自力で増やすことってできないんですよ。でも男性の皆さんは例えば、威張る。威張る姿勢をするだけでテストステロンは増やせるってわかってます。もっと言うと、例えば筋トレ。筋トレでテストステロンはちゃんと増やせます」とアドバイス。

これには上田も「これだけで？」と驚き。吉村は「（今後も注射は）打とうかなとは思ってます、やっぱり。打って、威張るっていう、一番出そうと思います、人類の中で」と笑った。