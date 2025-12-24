【2026福袋】「クーポン6,000円分」入りで5,000円、12月26日から店頭販売/ オリジナル商品・グッズをセット【大戸屋】

定食チェーン「大戸屋」は、2025年12月26日(金)から、2026年福袋「まんぷく袋」の店頭販売を開始する(一部店舗を除く)。

販売する「特盛まんぷく袋」(税込5,000円)は、福袋特別クーポン計6,000円分のほか、大戸屋オリジナルの「特製黒酢あんの素」や“八幡屋礒五郎”とのコラボ七味などをセット。大戸屋の弁当が2つ入るサイズの「お弁当バッグ」、瀬戸内海･小豆島の生のりを100%使った「大戸屋生のり佃煮」が今回加わった。商品は5,250円相当。

販売期間は2026年1月14日(水)まで。店頭販売では約1万3,000袋を用意しており、各店舗で在庫がなくなり次第終了。店舗によっては個数制限を設けている場合があるとしている。福袋の概要は以下の通り。

〈大戸屋2026福袋「特盛まんぷく袋」概要〉

5,250円相当の大戸屋オリジナル商品と、福袋特別クーポン冊子「まんぷくーぽん」3,000円分2冊(計6,000円分)をセットした。

【販売価格】税込5,000円

【セット内容】

･八幡屋礒五郎コラボ七味: 1箱(2個セット)

･大戸屋特製黒酢あんの素(2〜3人前): 3袋

･しそひじき(50g): 2袋

･もちもち五穀ご飯(30g): 8袋

･ごまめしお(30g): 2袋

･大戸屋 生のり佃煮(100g): 1個

･大戸屋オリジナルお弁当バッグ: 1個

･まんぷくーぽん 3,000円分: 2冊

大戸屋福袋「特盛まんぷく袋」

〈特に注目の中身〉

◆大戸屋福袋特別クーポン冊子「まんぷくーぽん」

1冊に300円割引券が10枚綴られたクーポン冊子。1会計につき、税込1,000円ごと1枚利用可能。防衛省店を除く全国の「大戸屋」店舗で利用できる。

店内飲食に加え、テイクアウトや物販品の購入も可能。デリバリーやまんぷく袋の購入時は利用不可。他の割引やサービス特典、大戸屋アプリポイント特典との併用もできない。

【利用期限】2025年12月26日(金)〜2026年6月25日(木)

※購入後は当日から利用できる。

※換金および釣り銭の対応不可。

大戸屋クーポン冊子「まんぷくーぽん」

◆【New】「大戸屋オリジナルお弁当バッグ」

米袋をイメージし、クラフト調の素材で仕上げた大戸屋オリジナルの弁当バッグ。福袋限定。中は保冷仕様で、大戸屋の弁当が2つ分入るサイズ。

「大戸屋オリジナルお弁当バッグ」

◆【New】「大戸屋生のり佃煮」

瀬戸内海の小豆島産の“生のり”を100%使用した佃煮。醤油の産地としても知られる小豆島の醤油でじっくり炊き上げており、つるりとした舌触りと磯の風味が楽しめるとしている。

「大戸屋生のり佃煮」

◆八幡屋礒五郎コラボ「大戸屋七福味」2026年干支缶バージョン

日本三大七味である長野県･善光寺名物の“八幡屋礒五郎”とコラボした、大戸屋オリジナルデザイン缶の七味。2026年の干支をデザインした、七福味「赤」と七福味「黒」の2個セット。

「大戸屋七福味」2026年干支缶バージョン

【店頭販売の実施期間】2025年12月26日(金)〜2026年1月14日(水)

※「イオンモール秋田店」のみ、2026年1月1日から店頭販売を開始する。

【店頭販売を実施しない店舗】

〈岩手県〉盛岡みたけ店

〈栃木県〉ベルモール宇都宮店／FKD宇都宮インターパーク店

〈群馬県〉けやきウォーク前橋店

〈千葉県〉船橋フェイスビル店／イオン市川妙典店／千葉マリンピア店

〈東京都〉防衛省店／渋谷道元坂店／外苑前店／王子北本通り店

〈神奈川県〉関内セルテ店

〈静岡県〉サントムーン柿田川店

〈愛知県〉名古屋栄店／クロスモール豊川店／デリスクエア今池店／愛知蟹江店／小牧店／鳴子店／半田市役所リコリス店／尾張旭店

〈長野県〉イオンモール須坂店

〈岐阜県〉モレラ岐阜店／美濃加茂店／マーゴショッピングセンター店

〈兵庫県〉三宮センタープラザ店

〈三重県〉四日市笹川店／津山の手店

〈和歌山県〉和歌山カーニバル店

〈高知県〉知寄町店

〈島根県〉松江学園通り店

〈佐賀県〉佐賀北バイパス店

〈沖縄県〉津嘉山店

■「大戸屋」店舗一覧ページ

