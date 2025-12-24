女子の部屋に招かれたときの「褒めポイント」９パターン
女子の部屋に招かれると、ドキドキして落ち着かないという男性もいるでしょう。しかし、的確に女子の部屋を褒められれば「また来てほしい」と思われるかもしれません。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「女子の部屋に招かれたときの『褒めポイント』」をご紹介します。
【１】少し時間がたってから「落ち着く雰囲気だね」
「そう言われたら『もっといて！』と思うかも（笑）」（２０代女性）など、部屋の空気感を褒めることで、女性を気分よくさせられそうです。シンプルな部屋や、落ち着いた色合いでまとめられた部屋などに対して言うと、説得力があるでしょう。
【２】充実したキッチンを見て「料理がうまそう」
「料理好きに気付いてくれると、今度ご馳走しようかなと思う」（２０代女性）など、キッチンを褒めると、女性が手料理を振る舞ってくれるかもしれません。逆に、あまり使っていなさそうなキッチンを「キレイ」などと言うと、嫌味っぽいので気をつけましょう。
【３】ぬいぐるみなどを見て「女の子らしくていいね」
「子どもっぽいと思われるかと心配だったからホッとした」（２０代女性）など、かわいいモノ好きな大人の女性は、少なからず男性の拒否反応を恐れるもの。そのため、肯定的な声を聞くだけで安心するようです。「イメージ通りかわいい部屋」などと褒めると、さらに喜ぶのではないでしょうか。
【４】収納の工夫に対して「すごく使いやすそうな部屋！」
「部屋は機能的なのが一番！」（２０代女性）など、実用的な部屋づくりをモットーとする女性にとっては、「使いやすそう」という言葉が褒め言葉になるようです。無理やりセンスを褒めようとせず、感じたままを伝えるのが褒め上手への近道かもしれません。
【５】趣味が似ていることを強調して「オレも好きなんだ」
「共感してくれると話が合いそうだなと思う」（２０代女性）など、部屋のインテリアや本棚に並ぶ本が自分の趣味だと言うことで、女性を喜ばせることができそうです。「同じ物を持ってる」などと言うと、さらに話が弾むでしょう。
【６】個性的な置物などに気付いて「君らしいね」
「趣味の物を見て『私らしい』と感じてくれたことに感動！」（２０代女性）など、個性を指摘することで女性をキュンとさせられるかもしれません。ただし、的はずれな指摘はガッカリされてしまうので、確信がなければ「この置物かわいいね」程度にしたほうが無難でしょう。
【７】部屋をひと通り見たあとに「すごくキレイに暮らしてるね」
「生活スタイルを褒められたみたいな気がする」（２０代女性）など、片付いた清潔な部屋をストレートに褒めることで、女性の暮らしぶりを認めることにもなりそうです。ただし「意外に」などの発言は、女性を傷つけるので気をつけましょう。
【８】こだわりの家具に対して「センスがいいね」
「特にお洒落な男の子に褒められたい」（２０代女性）など、部屋を上手くまとめている女性も他人の評価は気になるもの。男性からの褒め言葉が自信につながるようです。あまり自分のセンスに自信のない男性は、「ドラマに出てくる部屋みたい」など全体の雰囲気について正直な感想を述べてもいいでしょう。
【９】部屋に入ってすぐ「いいニオイがする」
「男の人が香りに気付いてくれるなんて意外」（２０代女性）など、目に見えない香りに一瞬で気がつく感性に、ドキッとする女性もいるようです。「キャンドル？ お香？」などと聞けば、喜んで話してくれるのではないでしょうか。
ほかにも「女性の部屋をこんなポイントで褒めると好感度大」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）
