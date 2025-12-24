ガンダムベース、ガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」は事前抽選にて販売。12月24日より受付開始
ガンダムベースは、2026年1月31日発売予定のガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」を事前抽選で販売することを発表した。抽選期間は12月24日12時から2026年1月12日23時59分まで。当選発表は2026年1月19日12時ごろを予定している。
対象となる店舗は、「ガンダムベース東京」「ガンダムベース福岡」「ガンダムベースアネックス新千歳空港」「GUNDAM SIDE-F」の4店舗。なおサテライト各店舗は本抽選の対象外で、入店抽選を実施予定である。
バンダイ公式LINEを使用した事前抽選による販売を予定しており、応募時に対象店舗と日時を指定する必要がある。なお東京店に関しては、2月7日は「GBWC世界大会決勝」のため販売が無い。
当選発表は2026年1月19日12時ごろに当選者のみに通知が届き、指定された日時に店頭にて購入することができる。
なお同日発売の専用LEDユニット「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム用 LEDユニット」は通常販売となっている。
(C)創通・サンライズ