【ガンダムベース：「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」事前抽選】 抽選期間：12月24日12時～2026年1月12日23時59分 当選発表：2026年1月19日12時ごろ 販売日：2026年1月31日、2月1日、2月6日、2月7日、2月8日

ガンダムベースは、2026年1月31日発売予定のガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」を事前抽選で販売することを発表した。抽選期間は12月24日12時から2026年1月12日23時59分まで。当選発表は2026年1月19日12時ごろを予定している。

対象となる店舗は、「ガンダムベース東京」「ガンダムベース福岡」「ガンダムベースアネックス新千歳空港」「GUNDAM SIDE-F」の4店舗。なおサテライト各店舗は本抽選の対象外で、入店抽選を実施予定である。

バンダイ公式LINEを使用した事前抽選による販売を予定しており、応募時に対象店舗と日時を指定する必要がある。なお東京店に関しては、2月7日は「GBWC世界大会決勝」のため販売が無い。

当選発表は2026年1月19日12時ごろに当選者のみに通知が届き、指定された日時に店頭にて購入することができる。

なお同日発売の専用LEDユニット「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム用 LEDユニット」は通常販売となっている。

(C)創通・サンライズ